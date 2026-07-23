Chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2025/2026

Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances - Center Parcs, a déclaré :



« Le Groupe poursuit la progression de ses activités touristiques, portée par l'ensemble de ses marques. Dans un environnement international sous tension, ces résultats confirment la solidité et la résilience de notre modèle de tourisme de proximité, plébiscité par des clients dont le niveau de satisfaction progresse sur l'ensemble de nos marques. Les réservations pour l'été sont bien orientées, portées notamment par la progression des ventes de dernière minute, et nous confortent dans la confirmation de notre prévision d’EBITDA sur l'exercice.



Ce trimestre marque enfin une étape décisive de notre histoire : l'offre de Mubadala Capital et la signature de l'accord de rapprochement viennent reconnaître la transformation réussie que le Groupe a menée depuis 2022 et la pertinence de sa stratégie. Elles ouvrent une nouvelle phase de développement, avec les moyens d'accélérer nos investissements dans nos destinations et la montée en gamme de notre offre ».