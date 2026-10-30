Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026-2027

Décalage de la publication des résultats annuels 2025-2026

Saint-Mars-du-Désert, le 30 octobre 2026 à 18h00, Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, publie ce jour son chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2026-2027.

Le repli du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026-2027 du Groupe s’explique principalement par l’arrêt fin 2025 des activités Terreaux Grand Public et Professionnels France qui accuse une baisse de 94% par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2025-2026. Cette baisse intervient suite à la restructuration profonde de l’entreprise et l’arrêt de 5 de ses 9 sites en France à fin 2025. Seuls 15 salariés ont été conservés sur les sites de Baupte (terreaux champignon), Combrée (paillis d’ardoise et d’argile), Labouheyre et Saint Mars du Désert (fibres de bois et d’écorces).