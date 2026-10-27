 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chiffre d’affaires 9 mois 2026 : 121,4 M€ (+1,7% organique)
information fournie par Boursorama CP 27/10/2026 à 17:45

Ajouter Boursorama à vos sources

Neuilly-sur-Seine, le 27 octobre 2026 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a réalisé un chiffre d’affaires de 121,4 M€ sur les 9 premiers mois de 2026, quasi-stable en données publiées par rapport à la même période de 2025. A taux de change et périmètre constants, l’activité ressort en croissance organique de 1,7%.La part récurrente du revenu à fin septembre 2026 progresse de 0,5 M€ à 97,4 M€ et représente 80% du CA total (+1pt).

Après une fin d’année 2025 marquée par un recul exceptionnel du revenu lié à l’incident cyber d’août 2025, l’activité a entamé un retour progressif à la croissance en 2026 avec un 2ème trimestre en hausse organique de 0,5% et un 3ème trimestre qui accélère la tendance avec une progression de 8,8% toujours à données comparables.

Valeurs associées

LINEDATA SERVICES
46,500 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 27/10/2026
    Top 5 IA du 27/10/2026
    information fournie par Libertify 28.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : AMD, Airbus, Boeing, Tesla, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Vue du logo de l'application Snapchat sur un téléphone, le 3 avril 2024 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Réseaux sociaux et santé mentale : Snapchat face à un jury pour la première fois avec Instagram
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:53 

    Pour la première fois, la messagerie Snapchat va devoir se défendre devant un jury populaire sur les accusations d'addiction chez les jeunes, avec Instagram (Meta), déjà condamné cette année, dans un nouveau procès test qui s'ouvre mercredi à Los Angeles. Dans ... Lire la suite

  • Le logo de SK hynix sur une usine du groupe à Icheon en Corée du Sud, le 29 juullet 2026. ( AFP / Jung Yeon-je )
    SK hynix : nouveau bond des bénéfices au troisième trimestre porté par l'IA
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:19 

    Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix a annoncé mercredi des bénéfices en forte hausse au troisième trimestre, portés par la demande explosive pour ses puces avancées pour l'IA, malgré des capacités de production contraintes. Le groupe, fournisseur ... Lire la suite

  • Flavio Bolsonaro participe à un rassemblement de campagne, le 14 octobre 2026 à Porto Alegre au Brésil ( AFP / SILVIO AVILA )
    Flavio Bolsonaro a fui le Brésil pour les États-Unis, selon des médias américains
    information fournie par AFP 28.10.2026 02:51 

    Le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro a fui le Brésil pour les États-Unis après sa défaite à la présidentielle, ont rapporté mardi des médias américains, tandis que le gouvernement de Donald Trump a annoncé qu'il lui accorderait un visa. Le fils de l'ex-président ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
115,48 +1,12%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
EUR/USD SPOT
1,11209 -0,08%
Or
4 042,01 -0,54%
TOTALENERGIES
83 -1,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank