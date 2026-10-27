Chiffre d’affaires 9 mois 2026 : 121,4 M€ (+1,7% organique)

Neuilly-sur-Seine, le 27 octobre 2026 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a réalisé un chiffre d’affaires de 121,4 M€ sur les 9 premiers mois de 2026, quasi-stable en données publiées par rapport à la même période de 2025. A taux de change et périmètre constants, l’activité ressort en croissance organique de 1,7%.La part récurrente du revenu à fin septembre 2026 progresse de 0,5 M€ à 97,4 M€ et représente 80% du CA total (+1pt).



Après une fin d’année 2025 marquée par un recul exceptionnel du revenu lié à l’incident cyber d’août 2025, l’activité a entamé un retour progressif à la croissance en 2026 avec un 2ème trimestre en hausse organique de 0,5% et un 3ème trimestre qui accélère la tendance avec une progression de 8,8% toujours à données comparables.