Chiffre d’affaires 2025 en croissance à 11,2 M€ (+5%)

Hausse de la contribution des revenus récurrents (TaaS) à plus de 31% de l’activité Sport

Sur l’année 2025, VOGO enregistre un chiffre d’affaires de 11,2 M€, en croissance de +5%. Après un premier semestre en repli de 6%, la seconde partie de l’année a permis de renouer avec une croissance solide. Ainsi, sur le second semestre 2025, le chiffre d’affaires ressort à 5,9 M€, en hausse de 20% par rapport à la même période de 2024.



Au cours de l’année, VOGO a poursuivi sa stratégie de développement de son modèle d’affaires récurrent TaaS. Moins de trois ans après son déploiement sur le marché du Sport, il représente déjà plus de 31% de l’activité et enregistre une progression de 15% pour atteindre une contribution de 2,9 M€ sur l’année.