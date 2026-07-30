Chiffre d’affaires 2025-2026 de 37,2 M€ (-34,4%) impacté par l’arrêt de l’activité Grand Public Terreaux France

Chiffre d’affaires du 4e trimestre de 12 M€ en repli de -28,1%

Point sur la procédure de redressement judiciaire

Le chiffre d’affaires du 4è trimestre 2025-2026 s’élève à 12 M€ et ressort en repli de 28,1% par rapport au 4e trimestre 2024-2025. Cette évolution intègre :

• l’arrêt des activités Terreaux Grand Public France et le repositionnement de l’activité Terreaux Professionnels sur la vente de fibres de bois, de tourbe et d’ardoise. Le chiffre d’affaires de l’activité Terreaux France est conforme aux anticipations après les restructurations importantes qui ont été finalisées au 2e trimestre. Seuls les sites de Baupte (3 salariés pour la fabrication de terreaux pour les champignonnières), Combrée (2 salariés pour les paillages d’ardoise et de briques) et Saint Mars du Désert (3 salariés pour les fibres de bois et d’écorces) conservent une activité.

• la forte progression des activités à l’international sur le trimestre avec une hausse du chiffre d’affaires de 20% par rapport au 4e trimestre 2024-2025.