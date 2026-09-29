Chez Airbus, pas de quantité sans qualité

(Zonebourse.com) - Les industriels de l'aéronautique n'aiment pas les problèmes de qualité. D'abord parce qu'ils attirent les projecteurs sur la fiabilité de leurs appareils. Ensuite parce qu'ils sont souvent le signe d'un grain de sable quelque part dans la chaîne d'approvisionnement. Dans un secteur habitué à fonctionner à flux tendu, les conséquences peuvent rapidement prendre de l'ampleur, aussi bien industriellement que financièrement.

Ce type de nouvelle crée toujours une petite tension sur les marchés financiers. La semaine dernière, Airbus a identifié un défaut de qualité sur certains A321neo. Selon l'avionneur, il n'y a aucun enjeu de sécurité sur son dernier best-seller. Le défaut concerne la protection de surface de "stringers" (longerons), des éléments structurels situés dans la partie inférieure avant du fuselage. Environ 500 appareils sont concernés, selon une source citée par Reuters : 250 déjà en service, autant en production. Airbus indique que la parade a déjà été activée.

Pris isolément, l'incident paraît maîtrisable. Mais il survient à un moment particulier : le constructeur n'a jamais eu autant d'avions à produire et doit accélérer ses cadences tout en composant avec les tensions chez ses fournisseurs. Un "problème de riche", en somme. Mais augmenter les cadences se heurte à plusieurs obstacles.

9 200 avions attendent leur tour

A fin juin, le carnet de commandes d'Airbus atteignait 9 222 avions commerciaux. Sur le seul premier semestre 2026, le groupe a enregistré 821 commandes nettes, contre seulement 351 livraisons. La comparaison donne une idée de l'embouteillage. Airbus a livré 793 avions commerciaux en 2025. Rapporté à ce rythme, le carnet actuel représente plus de onze années de livraisons. Commercialement, difficile d'imaginer meilleure situation : la demande est exceptionnelle, les créneaux de livraison rares. Industriellement, c'est plus compliqué.

C'est ici que le carnet de commandes peut tromper l'investisseur. Quand une compagnie commande un avion, Airbus ne comptabilise pas immédiatement son prix en chiffre d'affaires. Celui-ci est reconnu à la livraison de l'appareil. Les livraisons constituent donc le passage obligé entre réussite commerciale et performance financière.

En 2025, avec 793 avions commerciaux livrés, Airbus a généré 73,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 7,1 milliards d'EBIT ajusté et 4,6 milliards de free cash-flow avant financement clients.

Le mécanisme fonctionne aussi dans l'autre sens. Un avion presque terminé mais bloqué par un moteur manquant, une inspection supplémentaire ou un défaut de qualité mobilise du stock et du fonds de roulement sans être totalement transformé en chiffre d'affaires.

Au premier semestre 2026, Airbus affichait ainsi un free cash-flow avant financement clients négatif de 1,17 milliard d'euros. Le groupe expliquait cette consommation de trésorerie par la hausse du besoin en fonds de roulement et la constitution de stocks nécessaire à la montée en cadence. Voilà pourquoi quelques dizaines d'avions de retard peuvent vite devenir un sujet financier.

Le goulot d'étranglement s'est déplacé

Pendant longtemps, la grande question de l'aéronautique était de savoir combien d'avions Airbus et Boeing réussiraient à vendre. Depuis quelques années, le focus s'est déplacé sur les livraisons. Cette année, Airbus espère en livrer 870, contre 793 l'année précédente. A fin août, il en avait livré 475 : il lui restait environ 395 appareils à remettre aux compagnies en quatre mois pour tenir son objectif.

Le principal problème est désormais la chaîne d'approvisionnement. Un Airbus dépend de centaines de fournisseurs : le fuselage peut être prêt alors que les moteurs, les sièges ou d'autres équipements de cabine ne le sont pas.

L'industrie aéronautique fonctionne presque en flux tendu, pour éviter d'accumuler des stocks coûteux. Mais cette organisation laisse peu de marge quand un maillon de la chaîne ralentit. Un avion peut valoir des dizaines de millions d'euros et rester immobilisé pour un équipement représentant une fraction de sa valeur.

Airbus en a déjà fait l'expérience en 2018, sous une forme presque caricaturale. Une centaine d'A320neo, déjà largement assemblés, étaient garés autour des usines en attendant leurs moteurs Pratt & Whitney. Surnommés "gliders" (planeurs), ces appareils concentraient déjà des dizaines de millions d'euros de coûts de production, mais ne pouvaient être livrés, faute d'un maillon essentiel de la chaîne.

Produire plus, sans sacrifier la qualité

Les soucis de qualité sont fréquents dans le secteur. Début septembre, Airbus a confirmé un problème de qualité sur l'empennage horizontal d'A330 en production, qui avait fortement ralenti les livraisons d'A330neo pendant l'été. Fin 2025, des problèmes de qualité sur certains panneaux de fuselage de la famille A320 avaient aussi perturbé les livraisons.

Ces incidents ne signifient pas qu'Airbus a un problème structurel de qualité. Dans l'aéronautique, les contrôles sont extrêmement exigeants et détecter des anomalies fait partie du fonctionnement normal de l'industrie. L'une des qualités premières des entreprises du secteur est de pouvoir les régler suffisamment vite pour que la production ne soit pas affectée outre mesure.

Boeing a montré ce qui peut arriver quand les contrôles se relâchent et que les impératifs financiers prennent le pas sur l'excellence industrielle. L'Américain est d'ailleurs toujours confronté à ces problématiques.

Avec un carnet de commandes copieusement garni et un duopole appelé à durer avec Boeing, l'enjeu du dossier Airbus repose avant tout sur la capacité d'exécution. Le problème identifié sur les A321neo "vient s'ajouter aux éléments indiquant que le système industriel d'Airbus dispose d'une tolérance limitée face aux défaillances des fournisseurs et des processus à mesure que la production augmente", explique l'analyste Christophe Menard, chez Deutsche Bank. "La source du problème a été maîtrisée, les nouveaux composants répondent aux exigences et la solution n'implique pas le démontage des longerons", poursuit le spécialiste. En tout état de cause, il s'agit "d'un problème d'exécution plutôt qu'un risque de conception plus général".

Les fondamentaux et la visibilité d'Airbus sont robustes et constituent presque un acquis pour le marché. L'histoire boursière dépend presque entièrement de la qualité d'exécution.

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