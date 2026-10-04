Lycées : cours suspendus dans 400 à 500 établissements lundi, 24 ont été "saccagés ou incendiés"

Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray, le 2 octobre 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Les cours seront "totalement ou partiellement" suspendus lundi dans "400 à 500" lycées où les conditions de sécurité "ne sont pas réunies" et 24 établissements scolaires ont été "incendiés ou saccagés" en marge du mouvement lycéen qui s'est étendu la semaine dernière, a annoncé dimanche le ministre de l'Education nationale.

"Il y en avait entre 400 et 500 qui ont suspendu les cours" vendredi, sur les 3.700 que compte le pays, et "il y en aura probablement autant lundi, mais avec une reprise partielle des cours, progressive", a précisé Edouard Geffray sur France 2 et France Inter, déplorant par ailleurs "78 personnels" de l'éducation nationale blessés "depuis le début des évènements".

Les fermetures interviennent lorsque "les conditions de sécurité ne sont pas remplies", soit pour des raisons matérielles, soit parce que des personnels "ont été directement visés", a expliqué le ministre.

"Il y a des militants notamment d'ultra-gauche qui ont infiltré le mouvement lycéen, qui ont dépossédé les lycéens du mouvement et qui ont été extrêmement violents. Très clairement, ça fait aussi courir un risque et à nos personnels et à nos élèves. 78 personnes de l'éducation nationale ont été blessées, on n'a jamais vu ça. Ils ont été attaqués délibérément parce qu'ils étaient personnels de l'éducation nationale", a dénoncé M. Geffray.

Débuté le 17 septembre dans la région parisienne, le mouvement de protestation et de blocus des lycéens s'est progressivement étendu à tout le territoire et s'est enflammé jeudi dans de nombreuses villes de France.

La journée de vendredi a été marquée par des tensions et plus de 1.700 interpellations -pour 5.000 au total depuis lundi- et les organisateurs appellent à la poursuite de la mobilisation mardi faute de "mesures concrètes".

Les lycéens mobilisés revendiquent plus de moyens humains et financiers pour l'Éducation nationale, se plaignent de la pression de Parcoursup, de professeurs non remplacés, de bâtiments délabrés ou encore d'emplois du temps trop chargés.