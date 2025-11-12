Chevron veut accroître ses flux de trésorerie et réduire ses coûts

Chevron CVX.N a déclaré mercredi prévoir d'augmenter son flux de trésorerie disponible de plus de 10% par an jusqu'en 2030 et d'accroître sa production de pétrole et de gaz, tout en réduisant davantage ses coûts et ses dépenses d'investissement.

Ces dernières perspectives, annoncées à l'occasion d'une journée investisseurs, sont l'aboutissement des efforts de restructuration déployés par la major pétrolière américaine qui ont entraîné des licenciements en début d'année.

Le groupe a conclu en juillet, avec un an de retard, son acquisition de Hess pour 55 milliards de dollars (47,16 milliards d'euros), lui permettant enfin d'annoncer ses prévisions à long terme. L'action Chevron a gagné 7,8% sur un an mais fait moins bien que les titres de ses concurrents Exxon Mobil XOM.N et Shell SHEL.L .

"Nos actifs avantageux, la solidité de notre bilan et notre programme d'investissement rigoureux constituent les fondements qui nous permettent de prospérer quel que soit le contexte des prix", a déclaré le directeur financier Eimear Bonner dans un communiqué.

Partant de l'hypothèse d'un prix du Brent à 70 dollars le baril, Chevron a déclaré prévoir une croissance annuelle supérieure à 10% de son flux de trésorerie disponible et de son bénéfice par action jusqu'à la fin de la décennie.

La production de pétrole et de gaz augmentera de 2% à 3% par an, selon le géant américain, qui produit actuellement 4,1 millions de barils équivalent pétrole par jour.

Chevron a réduit ses dépenses d'investissement à une fourchette comprise entre 18 milliards et 21 milliards de dollars par an, contre 19 milliards à 22 milliards précédemment.

Le groupe a aussi relevé son objectif de réduction des coûts à 3-4 milliards de dollars d'ici la fin de l'année prochaine, soit 1,0 milliard de plus qu'auparavant.

Chevron a déclaré être en mesure de couvrir ses dépenses d'investissement et ses dividendes jusqu'en 2030, même si le prix du Brent avoisinait les 50 dollars le baril.

(Sheila Dang à Houston; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)