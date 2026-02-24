 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chevron vend du pétrole vénézuélien à la société indienne Reliance pour la première fois depuis 2023, selon des données de suivi des navires et des sources
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 20:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N a vendu sa première cargaison de pétrole brut vénézuélien à la société indienne Reliance Industries RELI.NS depuis décembre 2023, selon les données de suivi des navires et deux sources.

Chevron CVX.N a négocié la cargaison de brut Boscan à Reliance ce mois-ci, marquant la première vente de pétrole lourd, qui est utilisé dans la fabrication d'asphalte, depuis environ six ans, selon les données et les sources.

Pétrole et parapétrolier
Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
184,940 USD NYSE -0,03%
Gaz naturel
2,99 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,04 USD Ice Europ -0,64%
Pétrole WTI
65,92 USD Ice Europ -0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank