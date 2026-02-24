Chevron vend du pétrole vénézuélien à la société indienne Reliance pour la première fois depuis 2023, selon des données de suivi des navires et des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N a vendu sa première cargaison de pétrole brut vénézuélien à la société indienne Reliance Industries RELI.NS depuis décembre 2023, selon les données de suivi des navires et deux sources.

Chevron CVX.N a négocié la cargaison de brut Boscan à Reliance ce mois-ci, marquant la première vente de pétrole lourd, qui est utilisé dans la fabrication d'asphalte, depuis environ six ans, selon les données et les sources.