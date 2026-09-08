Chevron va doubler le nombre de ses plateformes pétrolières au Venezuela dans le cadre de son plan de croissance

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(Ajout d'informations issues de la conférence Barclays)

par Sheila Dang

Chevron CVX.N va plus que doubler le nombre de ses plateformes pétrolières en service au Venezuela dans le cadre de son plan quinquennal visant àaccroître la production dans ce pays, a déclaré mardi la directrice financière Eimear Bonner lors d’une conférence organisée par Barclays.

La semaine dernière, le géant pétrolier américain a indiqué que ses coentreprises au Venezuela investiraient plus de 7 milliards de dollars pour plus que doubler la production de pétrole et la porter à 600.000 barils par jour d’ici 2031.

La société a longtemps maintenu sa présence malgré des années de troubles politiques, et l’administration du président américain Donald Trump a exhorté les producteurs de pétrole à investir au Venezuela à la suite de la destitution du président Nicolás Maduro par les forces américaines.

Une fois que les coentreprises auront atteint les 600.000 barils par jour, Chevron prévoit que la production se stabilisera entre 600.000 et 700.000 barils par jour, a déclaré Mme Bonner.

« L’importance des ressources dont nous disposons nous offre la possibilité de prolonger ce plateau pendant cinq à dix ans, et il ne s’agit là que de la phase initiale d’exploitation des gisements », a-t-elle déclaré. « Le potentiel de croissance est bien plus important encore. »

Chevron a également obtenu le droit de recourir à l’arbitrage international dans le cadre des nouvelles clauses contractuelles signées la semaine dernière, a ajouté Mme Bonner.

La possibilité de régler d’éventuels litiges devant des tribunaux d’arbitrage internationaux a constitué une exigence clé invoquée par d’autres producteurs de pétrole, notamment ExxonMobil et ConocoPhillips, qui se sont retirés du Venezuela en 2007 lorsque leurs actifs ont été nationalisés et qui affirment ne pas avoir encore été remboursés.