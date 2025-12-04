Chevron va dépenser jusqu'à 19 milliards de dollars l'année prochaine pour se concentrer sur la production pétrolière des États-Unis et de la Guyane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang

Chevron CVX.N a déclaré mercredi que les dépenses d'investissement pour 2026 se situeraient entre 18 et 19 milliards de dollars, la major pétrolière se concentrant sur la production aux États-Unis et les investissements liés à une participation pétrolière récemment acquise en Guyane.

Cette fourchette se situe dans le bas de la fourchette des prévisions précédentes qui situaient les investissements annuels entre 18 et 21 milliards de dollars jusqu'en 2030. Le deuxième producteur de pétrole américain a présenté un plan le mois dernier pour réduire les coûts, opérer plus efficacement et augmenter les rendements pour les investisseurs jusqu'à la fin de la décennie.

"Notre programme d'investissement pour 2026 se concentre sur les opportunités les plus rentables tout en maintenant la discipline et en améliorant l'efficacité, ce qui nous permet d'augmenter les flux de trésorerie et les bénéfices", a déclaré Mike Wirth, directeur général de Chevron, dans un communiqué.

Environ 17 milliards de dollars seront consacrés à l'amont, dont environ 9 milliards aux États-Unis. Chevron a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser 6 milliards de dollars pour le schiste américain et qu'elle envisageait de produire plus de 2 millions de barils d'équivalent pétrole par jour dans ce pays l'année prochaine.

Les dépenses consacrées à la production en mer s'élèveront à environ 7 milliards de dollars pour soutenir la Guyane, les projets en Méditerranée orientale et la production du golfe du Mexique aux États-Unis.

Les dépenses en aval s'élèveront à environ 1 milliard de dollars, soit une légère baisse par rapport à cette année.

Chevron a conclu en juillet l'acquisition de Hess pour 55 milliards de dollars , le principal actif étant une participation de 30 % dans le bloc prolifique de Stabroek en Guyane. L'opération s'est également accompagnée de nouveaux actifs dans la formation de schiste de Bakken aux États-Unis.