CHEVRON-Un pétrolier affrété par Chevron accoste au Venezuela pour charger du pétrole après l'obtention d'une nouvelle licence américaine
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 20:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un pétrolier affrété par Chevron

CVX.N a accosté au terminal Jose de la compagnie nationale vénézuélienne PDVSA mardi, devenant ainsi le premier navire à charger une cargaison de brut à destination des États-Unis après l'obtention d'une nouvelle licence américaine, selon les données de suivi de LSEG.

À la fin du mois dernier, le département du Trésor américain a autorisé Chevron à opérer à nouveau dans le pays de l'OPEP sanctionné, à exporter son pétrole et à effectuer des swaps avec PDVSA par le biais d'une licence restreinte interdisant tout paiement au gouvernement vénézuélien.

Valeurs associées

CHEVRON
155,440 USD NYSE +1,24%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,17 USD Ice Europ -0,81%
Pétrole WTI
63,25 USD Ice Europ -1,16%
