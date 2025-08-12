CHEVRON-Un pétrolier affrété par Chevron accoste au Venezuela pour charger du pétrole après l'obtention d'une nouvelle licence américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un pétrolier affrété par Chevron

CVX.N a accosté au terminal Jose de la compagnie nationale vénézuélienne PDVSA mardi, devenant ainsi le premier navire à charger une cargaison de brut à destination des États-Unis après l'obtention d'une nouvelle licence américaine, selon les données de suivi de LSEG.

À la fin du mois dernier, le département du Trésor américain a autorisé Chevron à opérer à nouveau dans le pays de l'OPEP sanctionné, à exporter son pétrole et à effectuer des swaps avec PDVSA par le biais d'une licence restreinte interdisant tout paiement au gouvernement vénézuélien.