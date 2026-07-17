Chevron signe des accords visant à faire avancer les négociations sur les gisements pétroliers irakiens et à étudier la possibilité de construire un oléoduc

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Le géant pétrolier américain Chevron CVX.N a signé des accords avec l'Irak qui font avancer ses négociations commerciales concernant les gisements pétroliers de West Qurna 2 et de Nassiriya, a indiqué la société dans un communiqué publié vendredi.

Chevron a précisé avoir également signé un protocole d'accord avec les gouvernements irakien et syrien en vue d'étudier un éventuel projet d'oléoduc transfrontalier.