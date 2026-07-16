Chevron s'apprête à signer des protocoles d'accord avec l'Irak concernant les gisements pétroliers de West Qurna 2 et de Nassiriya

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions sur l'évaluation des projets d'oléoducs traversant l'Irak)

* West Qurna 2 produit actuellement environ 460 000 barils par jour

* Un accord préliminaire permettrait de faire avancer les conditions commerciales pour West Qurna 2, selon un dirigeant

* Chevron continue d'étudier des tracés d'oléoducs permettant de contourner le détroit d'Ormuz, selon un dirigeant

par Sheila Dang

Chevron CVX.N s'apprête à signer vendredi des protocoles d'accord avec le gouvernement irakien afin de faire avancer l'entrée potentielle du géant pétrolier américain dans les gisements de West Qurna 2 et de Nassiriya, selon un haut responsable de Chevron.

La société poursuit également ses discussions avec l’Irak afin de réaliser des études techniques et d’évaluer des tracés potentiels d’oléoducs pour acheminer le brut hors du pays en contournant le détroit d’Ormuz, a précisé ce dirigeant.

Ces accords sur les gisements pétroliers et ces études sur les oléoducs s’inscrivent dans le cadre d’une initiative plus large du nouveau gouvernement irakien visant à renforcer ses liens énergétiques avec les États-Unis. La recherche de voies d’exportation alternatives revêt désormais un caractère d’urgence accru, alors que la guerre américano-israélienne avec l’Iran continue de menacer le trafic maritime dans le détroit, un goulet d’étranglement pour la majeure partie des exportations de brut irakien.

Le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi, qui a pris ses fonctions en mai, s’est rendu jeudi au siège de Chevron à Houston dans le cadre d’un voyage de cinq jours aux États-Unis, au cours duquel il a notamment rencontré le président Donald Trump mardi. Le gouvernement irakien cherche à nouer des partenariats avec les États-Unis lors de sa visite cette semaine afin de stimuler sa production pétrolière. Le Premier ministre et le ministre du Pétrole ont tous deux rencontré jeudi le vice-président de Chevron, Mark Nelson. “Nous apprécions cette occasion de rencontrer les dirigeants irakiens et de discuter de la manière dont notre expertise dans la mise en œuvre de grands projets pétroliers et gaziers à travers le monde peut aider l’Irak à développer davantage ses abondantes ressources énergétiques”, a déclaré Clay Neff, président de la division amont de Chevron, dans un communiqué. En février, Chevron a entamé des négociations exclusives avec l’Irak concernant West Qurna 2 , l’un des plus grands gisements pétroliers au monde qui produit actuellement environ 460 000 barils par jour. L’Irak a nationalisé ce gisement plus tôt cette année afin d’éviter les perturbations liées aux sanctions américaines visant la société russe Lukoil, qui exploitait auparavant West Qurna 2.

L’accord préliminaire conclu vendredi permettra de faire avancer les conditions commerciales et contribuera à la conclusion d’un accord définitif en vue de la reprise du gisement par Chevron, a déclaré ce haut responsable.

Chevron et l’Irak ont également signé un accord de principe en août dernier pour développer le projet du gisement de Nassiriya, qui comprend quatre blocs d’exploration, en plus du développement d’autres gisements en production. TRACÉS DES OLÉODUCS Les travaux visant à évaluer les tracés d’oléoducs et à contourner le détroit d’Ormuz s’avéreront cruciaux alors que l’Irak cherche à augmenter sa production pétrolière et à diversifier ses voies d’exportation. Un consortium regroupant Chevron et la société qatarie UCC a signé, le 4 juillet, un accord avec la société publique irakienne Basra Oil Company afin de comparer les tracéspotentiels d’oléoducs . Un responsable du Département d’État américain a déclaré cette semaine que l’administration Trump soutenait les efforts déployés par l’Irak et la Syrie pour relancer un oléoduc reliant les deux pays. L’oléoduc Kirkouk-Baniyas est resté pratiquement inactif depuis qu’il a été endommagé lors de l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis en 2003.