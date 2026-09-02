Chevron renforce son engagement au Venezuela avec un plan de 7 milliards de dollars visant à doubler sa production en cinq ans

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* Chevron va plus que doubler sa production de pétrole brut pour la porter à environ 600 000 barils par jour

* Le Venezuela entend relancer son secteur pétrolier, mis à mal par le manque d'investissements et les sanctions

* Trump a exhorté les compagnies pétrolières américaines à investir au Venezuela

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 1 et 3 à 5)

Chevron CVX.N va investir plus de 7 milliards de dollars pour doubler sa production de pétrole brut au Venezuela et la porter à environ 600 000 barils par jour au cours des cinq prochaines années, dans le cadre d'un plan visant à développer ses coentreprises avec la société d'État PDVSA à la suite d'une réforme énergétique.

L’expansion de ce géant pétrolier américain, annoncée mercredi, est l’aboutissement de plusieurs mois de négociations menées indépendamment de l’annonce par Washington d’un accord sans précédent visant à prendre le contrôle majoritaire d’environ 65 milliards de barils de réserves pétrolières vénézuéliennes.

Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, mais des années de mauvaise gestion, de corruption, de sous-investissement et de sanctions américaines ont gravement affaibli son industrie pétrolière.

La production a atteint un pic de plus de 3 millions de barils par jour à la fin des années 1990 avant de chuter brutalement. Ces derniers mois, elle s’est maintenue entre 1,1 et 1,2 million de barils par jour.

L’accord élargi de Chevron lui confère des droits sur près de la moitié de cette production. Ces derniers temps, Chevron a produit environ 290 000 barils par jour de brut, intégralement exportés vers les États-Unis.

Ces accords prévoient des conditions fiscales, commerciales et juridiques plus avantageuses et incluent des superficies supplémentaires dans la ceinture de l’Orénoque au Venezuela, a déclaré Chevron.

LES ÉTATS-UNIS ENCOURAGENT LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

À la suite de la destitution du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis en janvier, le président américain Donald Trump a mis en avant un plan de reconstruction de 100 milliards de dollars destiné au secteur énergétique vénézuélien, exhortant les compagnies pétrolières américaines à investir dans le pays.

Alors que les activités de Chevron au Venezuela se poursuivent sans interruption depuis au moins 100 ans, d’autres producteurs de pétrole tels qu’ExxonMobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N sont restés en retrait.

Ces deux sociétés se sont retirées du pays en 2007 lorsque leurs actifs ont été nationalisés sous le gouvernement précédent du président Hugo Chávez.

Chevron a déclaré que cet investissement soutiendrait la croissance de la production de ses trois coentreprises vénézuéliennes, dont la production a augmenté de 15 % depuis le début de l’année. Les coûts totaux devraient rester inférieurs à 20 dollars le baril, a précisé la société.

La coentreprise Petroindependencia de Chevron, dans laquelle elle détient une participation de 49 %, a obtenu les droits d’exploitation de deux nouveaux blocs dans la ceinture de l’Orénoque au Venezuela, élargissant ainsi ses activités dans la région.

“L'histoire de Chevron au Venezuela s'étend sur plus d'un siècle, et le renforcement de notre présence reflète notre confiance dans le potentiel considérable des ressources du pays et dans sa capacité à attirer des investissements au sein de notre portefeuille pendant des décennies”, a déclaré Mike Wirth, directeur général de Chevron.

Chevron est présent au Venezuela depuis 1923 et y possède trois coentreprises. Petroindependencia et Petropiar opèrent dans la ceinture de l’Orénoque, tandis que Petroboscan opère dans l’ouest de l’État de Zulia.

L'extension de la superficie et l'amélioration des conditions confèrent à Chevron une position renforcée au Venezuela, alors que le géant pétrolier américain cherche à accroître sa production à partir des vastes ressources de pétrole brut extra-lourd du pays.

L’italien Eni ENI.MI , l’indien ONGC, le colombien GeoPark

GPRK.N et la société américaine GE Vernova GEV.N devraient également signer des accords pour des projets énergétiques au Venezuela cette semaine.