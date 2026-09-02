Chevron renforce sa présence au Venezuela grâce à un plan de 7 milliards de dollars visant à doubler sa production en cinq ans

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* Chevron va doubler sa production de pétrole brut pour la porter à environ 600 000 barils par jour

* Le Venezuela entend relancer son secteur pétrolier, mis à mal par le manque d'investissements et les sanctions

* Trump a exhorté les compagnies pétrolières américaines à investir au Venezuela

(Ajout d'une citation du directeur général et de détails sur d'autres accords énergétiques au Venezuela aux paragraphes 8 à 11)

par Sheila Dang et Marianna Parraga

Chevron CVX.N va investir plus de 7 milliards de dollars par l'intermédiaire de ses coentreprises vénézuéliennes afin de doubler sa production de pétrole pour la porter à environ 600 000 barils par jour au cours des cinq prochaines années dans ce pays d'Amérique du Sud, a annoncé mercredi le géant pétrolier américain.

En vertu de nouveaux accords, la coentreprise Petroindependencia de Chevron s’étendra pour inclure deux zones adjacentes dans la région de Carabobo, située dans la vaste ceinture de l’Orénoque au Venezuela.

“L’histoire de Chevron au Venezuela s’étend sur plus d’un siècle, et le renforcement de notre présence reflète notre confiance dans le formidable potentiel en ressources du pays et dans sa capacité à attirer des investissements au sein de notre portefeuille pendant des décennies”, a déclaré Mike Wirth, directeur général de Chevron, dans un communiqué.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après que le président américain Donald Trump a dévoilé un accord sans précédent portant sur un cinquième des réserves pétrolières du Venezuela, dans le cadre duquel le gouvernement américain prend une participation dans une société pétrolière privée opérant dans ce pays. L'expansion de Chevron est distincte de cette initiative, mais elle renforce encore les efforts de Trump visant à accroître la production au Venezuela.

Le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole au monde, mais sa production actuelle n’atteint qu’environ 1,25 million de barils par jour, contre plus de 3 millions de barils par jour il y a deux décennies, suite à des années de mauvaise gestion et de sous-investissement de la part de la compagnie pétrolière publique PDVSA.

La production totale de pétrole du Venezuela devrait atteindre 2 millions de barils par jour d’ici la fin de cette décennie, a déclaré mercredi le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright.

Chevron a précisé que ses nouveaux accords prévoient également des conditions fiscales, commerciales et juridiques améliorées afin de protéger les investissements à long terme, ajoutant que les coûts de production totaux devraient être inférieurs à 20 dollars le baril.

Les infrastructures de la coentreprise sont en bon état et le développement dans les nouvelles zones s’appuiera sur les installations existantes et le réseau de pipelines, a déclaré M. Wirth lors d’une interview accordée à CNBC.

“Notre capacité à nous développer à faible coût est tout à fait différente de celle que nous aurions si nous nous implantions dans une zone vierge dépourvue de routes, d’eau et d’électricité”, a-t-il déclaré.

Outre Chevron, le producteur de pétrole ENI ENI.MI , l’investisseur KEO Capital KEOC.ST et la société énergétique Primavera, cofondée par le milliardaire Fred Ehrsam pour investir au Venezuela, figurent parmi les entreprises qui devraient signer des accords énergétiques au Venezuela dès mercredi, ont indiqué deux sources proches des préparatifs. La plupart de ces accords portent sur des extensions de projets qui faisaient l’objet de négociations dans le cadre de la révision de dizaines de contrats énergétiques, dont les conditions ont été adaptées conformément à une réforme pétrolière de grande envergure approuvée en janvier.

M. Wright, arrivé à Caracas mardi en fin de journée, et la ministre vénézuélienne du Pétrole, Paula Henao, devraient superviser la signature des contrats, ont indiqué des responsables.

LES ÉTATS-UNIS ENCOURAGENT LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

À la suite de la capture et de la destitution de l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis en janvier, Donald Trump a mis en avant un plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour le secteur énergétique vénézuélien, exhortant les compagnies pétrolières américaines à investir dans le pays.

Alors que les activités de Chevron au Venezuela se poursuivent sans interruption depuis au moins 100 ans, d’autres producteurs de pétrole tels qu’ExxonMobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N ont quitté le pays en 2007 lorsque leurs actifs ont été nationalisés sous le précédent gouvernement du président Hugo Chávez, et sont restés en retrait depuis.

Chevron est présent au Venezuela depuis 1923 et y possède trois coentreprises. Petroindependencia et Petropiar opèrent dans la ceinture de l’Orénoque, tandis que Petroboscan opère dans l’ouest de l’État de Zulia.

Les sites supplémentaires de Carabobo viennent étendre les opérations existantes, où les coentreprises augmentent la production de pétrole extra-lourd, a indiqué Chevron.