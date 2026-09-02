Chevron renforce sa présence au Venezuela et prévoit un investissement de 7 milliards de dollars

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Chevron CVX.N a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec le Venezuela sur les nouvelles conditions régissant ses coentreprises dans le pays et prévoir d'investir plus de 7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, avec pour objectif une production d'environ 600.000 barils par jour.