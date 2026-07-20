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Chevron procède à la fermeture d'une plate-forme dans le golfe du Mexique en prévision de l'arrivée d'une tempête tropicale
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 21:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chevron ferme le site de Petronius et transfère son personnel à terre

* Un cabinet de conseil estime à environ 2 millions de barils les pertes de pétrole dans le golfe du Mexique dues à la tempête

* Le NHC indique que le système pourrait se transformer en tempête tropicale Bertha dans le courant de la journée de lundi

(Ajout de détails à partir du paragraphe 4) par Anjana Anil et Sheila Dang

Chevron CVX.N suspend la production sur son site de Petronius, dans le golfe du Mexique américain, et tout le personnel concerné est évacué vers la terre ferme en prévision de la dépression tropicale n° 2, a indiqué la société dans un communiqué publié lundi. Le géant pétrolier américain a également indiqué qu’il évacuait le personnel non essentiel de ses plateformes Tubular Bells et Blind Faith.

"La production de nos autres sites exploités par Chevron dans le golfe du Mexique reste à des niveaux normaux", précise le communiqué. La dépression pourrait se transformer en tempête tropicale Bertha dans le courant de la journée de lundi. Le Centre national des ouragans a émis une veille de tempête tropicale qui s'étend de la rivière Ochlockonee en Floride vers l'ouest jusqu'à la frontière entre les paroisses de Jefferson et de Plaquemines en Louisiane; un renforcement progressif est attendu au cours des deux prochains jours. Le système orageux devrait apporter entre 2 et 4 pouces de précipitations — avec des cumuls isolés plus élevés avoisinant les 8 pouces (20,3 cm) — jusqu’à vendredi le long de la côte du golfe, de l’ouest de la Floride à la côte centrale du Texas, a ajouté le NHC. Environ 2 millions de barils de pétrole pourraient être perdus dans le golfe du Mexique américain pendant toute la durée de la tempête, ce qui représente une augmentation marquée par rapport aux 10 000 barils touchés par la tempêtetropicale Arthur le mois dernier, selon une prévision modélisée du cabinet de conseil Earth Science Associates. Il y a davantage de plateformes pétrolières à forte production sur la trajectoire de la dépression tropicale n° 2, a indiqué la société par e-mail. La région offshore fédérale du golfe du Mexique a produit près de 2 millions de barils de pétrole brut par jour en mars, ce qui représente environ 14 % de la production totale de brut des États-Unis, Shell, BP, Chevron et Occidental Petroleum figurant parmi les plus grands opérateurs en eaux profondes. Le corridor de raffinage de la région, qui s'étend de Corpus Christi, au Texas, à Pascagoula, dans le Mississippi, concentre environ la moitié de la capacité totale de raffinage des États-Unis, qui s'élève à 18,4 millions de barils par jour.

Le fournisseur d’énergie américain CenterPoint Energy a annoncé lundi avoir activé son centre d’opérations d’urgence et pris une série de mesures pour se préparer à la tempête. "La tempête devant atteindre l’agglomération de Houston d’ici vendredi, si des coupures de courant liées aux intempéries devaient se produire, nos équipes seront prêtes à intervenir et à rétablir l’alimentation électrique en toute sécurité et aussi rapidement que possible", a déclaré Nathan Brownell, vice-président de CenterPoint Resilience, dans un communiqué.

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