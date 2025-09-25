Chevron prévoit une perte de 200 à 400 millions de dollars au troisième trimestre en raison de l'acquisition de Hess

Chevron CVX.N a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une perte de 200 à 400 millions de dollars au troisième trimestre en raison des impacts liés à Hess.