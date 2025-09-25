 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chevron prévoit une perte de 200 à 400 millions de dollars au troisième trimestre en raison de l'acquisition de Hess
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une perte de 200 à 400 millions de dollars au troisième trimestre en raison des impacts liés à Hess.

