Chevron prévoit une perte de 200 à 400 millions de dollars au troisième trimestre en raison de l'acquisition de Hess

La police a repris jeudi le contrôle de Leh, dans l'extrême nord de l'Inde, au lendemain de violentes manifestations pour l'autonomie du territoire himalayen du Ladakh qui ont fait au moins cinq morts et une centaine de blessés. D'ordinaire fréquentées par de nombreux ...
information fournie par Boursorama avec Media Services•25.09.2025•14:15•
Les autorités russes ont annoncé en moins de 24 heures deux mesures en matière d'hydrocarbures et de fiscalité, avec le conflit ukrainien en toile de fond. Après trois ans et demi d'offensive à grande échelle en Ukraine, la Russie cherche des ajustements économiques ...
Le président chinois, Xi Jinping, s'est engagé à ce que son pays réduise ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 7 à 10% d'ici 2035, un objectif considéré comme modeste. Mais Pékin a souvent "promis moins et fait plus", selon des analystes, et son engagement ...
Dans un désert du nord de la Chine, un océan de panneaux solaires bleus recouvre le sable ocre, épousant le relief de dunes comme des vagues, symbole de la transition énergétique à marche forcée du géant asiatique. "Avant, il n'y avait rien ici (...) c'était complètement ...
