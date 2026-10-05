information fournie par Reuters • 05/10/2026 à 15:05

Chevron nomme Jeff Gustavson au poste de directeur financier

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Chevron CVX.N a annoncé lundi avoir nommé Jeff Gustavson au poste de directeur financier, à compter du 1er janvier 2027.