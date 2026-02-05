 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chevron nomme de nouveaux responsables de la stratégie, du négoce et du développement commercial
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron Corp CVX.N a présenté jeudi les changements de direction qui prendront effet en 2026, avec le départ à la retraite de plusieurs cadres de longue date et l'arrivée de candidats internes à des postes clés dans les domaines de la stratégie, du négoce et du développement commercial.

Ces changements interviennent alors que la major pétrolière américaine continue d'intégrer les actifs de Hess et de naviguer sur un marché de l'énergie volatile marqué par les fluctuations des prix du pétrole, une discipline croissante en matière de capital et une attention accrue de la part des investisseurs sur les rendements.

Frank Mount, président du développement commercial de l'entreprise, prendra sa retraite en novembre après 33 ans passés chez Chevron. Jake Spiering, actuellement directeur des relations avec les investisseurs, lui succédera le 1er août.

Jeanine Wai deviendra directrice des relations avec les investisseurs à partir du 1er avril.

Chevron a également annoncé que Patricia Leigh, présidente de l'approvisionnement et du négoce, partira à la retraite en juillet après 35 ans de carrière.

Molly Laegeler, actuellement directrice de la stratégie, succédera à Mme Leigh à compter du 1er mars et supervisera l'approvisionnement, la logistique et le négoce.

Kevin Lyon, qui dirige l'intégration de Hess, remplacera Laegeler en tant que directeur de la stratégie à la même date.

Par ailleurs, Bruce Niemeyer, président de la division shale and tight, prendra sa retraite en octobre après 26 ans d'activité.

Gerbert Schoonman lui succédera à compter du 1er avril, tandis que Niemeyer restera conseiller exécutif principal jusqu'en octobre.

Valeurs associées

CHEVRON
181,240 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,47 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,59 USD Ice Europ -1,97%
Pétrole WTI
63,36 USD Ice Europ -1,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les mobil-homes du village olympique des Jeux de Milan Cortina, le 3 février 2026 à Cortina d'Ampezzo ( AFP / Odd ANDERSEN )
    JO-2026: Benvenuti au village olympique de Cortina, "fonctionnel" et cosy
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:47 

    La neige tombée en abondance recouvre les sommets découpés des Dolomites, et de timides rayons de soleil se mêlent aux derniers flocons au milieu des interminables rangées de mobil-homes. Au village olympique de Cortina, le décor, provisoire, est planté à la veille ... Lire la suite

  • Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street recule, la pression sur la tech s'intensifie
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:39 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, souffrant à nouveau des inquiétudes autour des valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années, malgré les bons résultats d' Alphabet , la maison mère de Google. Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait un discours à Saint Leonards-on-Sea, dans le sud-est de l'Angleterre, le 5 février 2026 ( POOL / Peter Nicholls )
    Affaire Epstein/Mandelson: Starmer s'excuse mais entend rester à Downing Street
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:21 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est excusé jeudi pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein mais s'est dit déterminé à rester à Downing Street, alors que son avenir politique ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Commerce : après le Mercosur, l'UE proche de sceller un accord avec l'Australie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.02.2026 15:20 

    L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank