Chevron nomme de nouveaux responsables de la stratégie, du négoce et du développement commercial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron Corp CVX.N a présenté jeudi les changements de direction qui prendront effet en 2026, avec le départ à la retraite de plusieurs cadres de longue date et l'arrivée de candidats internes à des postes clés dans les domaines de la stratégie, du négoce et du développement commercial.

Ces changements interviennent alors que la major pétrolière américaine continue d'intégrer les actifs de Hess et de naviguer sur un marché de l'énergie volatile marqué par les fluctuations des prix du pétrole, une discipline croissante en matière de capital et une attention accrue de la part des investisseurs sur les rendements.

Frank Mount, président du développement commercial de l'entreprise, prendra sa retraite en novembre après 33 ans passés chez Chevron. Jake Spiering, actuellement directeur des relations avec les investisseurs, lui succédera le 1er août.

Jeanine Wai deviendra directrice des relations avec les investisseurs à partir du 1er avril.

Chevron a également annoncé que Patricia Leigh, présidente de l'approvisionnement et du négoce, partira à la retraite en juillet après 35 ans de carrière.

Molly Laegeler, actuellement directrice de la stratégie, succédera à Mme Leigh à compter du 1er mars et supervisera l'approvisionnement, la logistique et le négoce.

Kevin Lyon, qui dirige l'intégration de Hess, remplacera Laegeler en tant que directeur de la stratégie à la même date.

Par ailleurs, Bruce Niemeyer, président de la division shale and tight, prendra sa retraite en octobre après 26 ans d'activité.

Gerbert Schoonman lui succédera à compter du 1er avril, tandis que Niemeyer restera conseiller exécutif principal jusqu'en octobre.