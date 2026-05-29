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Chevron ne paiera pas de péage pour faire passer ses navires par le détroit d'Ormuz, a déclaré son directeur général à Bloomberg TV
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain du pétrole et du gaz Chevron CVX.N n'envisage pas de payer un droit de passage pour faire transiter ses navires par le détroit d'Ormuz, a déclaré vendredi son directeur général, Mike Wirth, à Bloomberg TV.

Wirth a également indiqué que plusieurs navires transitant par le détroit d'Ormuz ont été attaqués ces derniers jours.

Peut-être pas tous les jours, mais il y a eu "de multiples incidents", a-t-il précisé.

Chevron dispose actuellement de six navires affrétés – appartenant à un tiers – dans cette voie navigable, a précisé Wirth. C'est l'armateur qui décidera s'il convient ou non de traverser le détroit, a-t-il ajouté.

Wirth a également déclaré à Bloomberg TV que les armateurs et les assureurs devraient se sentir en confiance pour acheminer à nouveau du pétrole par le détroit. Ils doivent également être disposés à renvoyer des navires dans le détroit pour que le commerce revienne à la normale, mais ils pourraient ne pas être disposés à y renvoyer tous leurs navires, a-t-il ajouté.

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