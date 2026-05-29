Les Bourses européennes terminent proches de l'équilibre

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé autour de l'équilibre vendredi, après une séance passée dans le vert, sur fond d'espoirs d'un accord au Moyen-Orient et d'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle.

Paris a cédé 0,07%, Londres 0,09% et Francfort a grappillé 0,05%. Seule Milan a terminé dans le vert (+0,42%).

Euronext CAC40