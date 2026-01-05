 Aller au contenu principal
Chevron, les actions des raffineurs américains bondissent après l'initiative de Trump sur le pétrole vénézuélien
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 11:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des compagnies pétrolières américaines ont augmenté dans les échanges avant bourse lundi, les investisseurs pariant que les mesures prises par le président Donald Trump contre les dirigeants du Venezuela permettraient aux entreprises américaines d'avoir un meilleur accès aux plus grandes réserves pétrolières du monde.

Les actions de Chevron CVX.N , la seule major américaine opérant actuellement dans les champs pétroliers du Venezuela , ont grimpé de 7,3%, tandis que les raffineurs Phillips 66 PSX.N , Marathon Petroleum MPC.N , Valero Energy VLO.N et PBF Energy PBF.N étaient en hausse de 5% à 16%.

Les gains sont survenus après que Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient besoin d'un "accès total" aux vastes réserves de pétrole du Venezuela à la suite de l'arrestation du président Nicolas Maduro, ce qui a renforcé les attentes selon lesquelles Washington pourrait assouplir les restrictions sur les exportations de brut vénézuélien.

"Nous allons faire en sorte que nos très grandes compagnies pétrolières américaines , les plus importantes au monde, aillent sur place, dépensent des milliards de dollars, réparent l'infrastructure très endommagée, l'infrastructure pétrolière, et commencent à gagner de l'argent pour le pays", a déclaré Donald Trump samedi.

Dans les années 1970, le Venezuela produisait jusqu'à 3,5 millions de barils par jour (bpj), soit plus de 7 % de la production mondiale.

La production a chuté en dessous de 2 millions de bpj dans les années 2010 et s'est établie en moyenne à 1,1 million de bpj l'année dernière, soit environ 1 % de l'offre mondiale, après des années de sous-investissement et de sanctions.

Le brut vénézuélien est un brut lourd à haute teneur en soufre, ce qui le rend adapté à la production de diesel et de carburants plus lourds, bien qu'avec des marges plus faibles par rapport à d'autres qualités, en particulier celles provenant du Moyen-Orient.

"Ce type de brut correspond bien à la configuration des raffineries américaines de la côte du golfe du Mexique, qui ont toujours été conçues pour traiter ces qualités", a déclaré Ahmad Assiri, stratégiste chez Pepperstone.

La présence actuelle de Chevron au Venezuela dans le cadre d'une dérogation américaine l'a positionné comme un bénéficiaire potentiel précoce de tout changement de politique, tandis que les raffineurs ont tout à gagner d'une plus grande disponibilité de brut lourd plus près de chez eux.

Toutefois, les analystes ont prévenu que toute reprise significative de la production pétrolière vénézuélienne prendra probablement du temps, compte tenu de l'incertitude politique, de la dégradation des infrastructures et des années de sous-investissement.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
155,870 USD NYSE +2,28%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
MARATHON PETRO
165,160 USD NYSE +1,57%
PBF ENER RG-A
28,520 USD NYSE +5,16%
PHILLIPS 66
130,560 USD NYSE +1,16%
Pétrole Brent
60,75 USD Ice Europ -0,08%
Pétrole WTI
57,41 USD Ice Europ +0,21%
VALERO ENERGY
165,315 USD NYSE +1,57%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

