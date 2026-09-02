Chevron, KEO Capital, ENI et Primavera s'apprêtent à signer prochainement des accords énergétiques au Venezuela, selon certaines sources

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(Ajoute du contexte et les réponses à partir du paragraphe 2)

par Marianna Parraga

Les producteurs de pétrole Chevron

CVX.N et ENI ENI.MI , ainsi que les investisseurs KEO Capital

KEOC.ST et Primavera, font partie des entreprises qui devraient signer dès mercredi des accords énergétiques au Venezuela, ont indiqué deux sources proches des préparatifs.

La plupart de ces accords portent sur l'extension de projets qui faisaient l'objet de négociations avec le ministère vénézuélien du Pétrole et la compagnie pétrolière d'État PDVSA, dans le cadre de la révision de dizaines de contrats énergétiques selon de nouvelles conditions, conformément à une réforme pétrolière de grande envergure approuvée en janvier.

Le géant pétrolier américain Chevron prévoit d’investir plus de 7 milliards de dollars pour plus que doubler sa production de brut dans ce pays membre de l’OPEP, la portant à environ 600 000 barils par jour au cours des cinq prochaines années, dans le cadre de sa stratégie visant à développer ses coentreprises avec PDVSA, a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué.

La semaine dernière, KEO Capital a indiqué dans un communiqué qu’une de ses filiales américaines avait conclu un accord avec PDVSA concernant la coentreprise pétrolière Petrourdaneta, après approbation de son conseil d’administration, faisant ainsi de la société l’opérateur du projet et prévoyant une ligne de crédit de 350 millions de dollars.

De son côté, ENI, qui partage un projet gazier offshore avec Repsol REP.MC et un projet pétrolier en eaux peu profondes avec PDVSA, cherche à étendre ses activités pétrolières au Venezuela à travers une nouvelle zone située dans la ceinture de l’Orénoque, selon des sources distinctes.

La société a déclaré à Reuters la semaine dernière qu’elle travaillait avec ses partenaires vénézuéliens pour « soutenir la revitalisation du secteur énergétique du pays ». Elle n’a pas souhaité donner plus de détails.

Primavera, une société cofondée par le milliardaire Fred Ehrsam pour investir au Venezuela, n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information.

La ministre vénézuélienne du Pétrole, Paula Henao, et le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, arrivés mardi en fin de journée à Caracas, devraient présider la signature des contrats, ont indiqué des responsables.