Chevron évacue la plupart de son personnel de ses installations du golfe du Mexique en prévision de l'arrivée d'Isaias

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Chevron CVX.N a annoncé vendredi avoir évacué la majeure partie de son personnel de ses installations du golfe du Mexique, tout en maintenant la production sur quatre plateformes qu’elle exploite et en interrompant celle des cinq autres, en prévision de l’ouragan Isaias.

"Sur nos sites à terre, nous continuons à suivre nos procédures établies de préparation aux tempêtes et surveillons de près la trajectoire prévue de l’ouragan", a déclaré la société.