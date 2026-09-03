Chevron et Shell signent un accord préliminaire avec le Ghana alors que le pays procède à une révision de son secteur pétrolier et gazier

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Les géants pétroliers Shell

SHEL.L et Chevron CVX.N ont signé un accord non contraignant en vue de l'acquisition des droits de production sur le bloc pétrolier et gazier "South Deepwater Tano Cape Three Points" au Ghana, a déclaré le ministre ghanéen de l'Énergie.

* Ce protocole d’accord avec la Ghana National Petroleum Corporation, signé mardi, intervient alors que ce pays d’Afrique de l’Ouest cherche à encourager les investissements et à inverser la tendance à la baisse de sa production.

* Shell a indiqué que cet accord établissait un cadre pour la poursuite des négociations sur les conditions définitives de la licence et qu’il était soumis à l’obtention des autorisations nécessaires. Chevron a confirmé la signature de ce protocole d’accord, précisant qu’elle "examinait en permanence de nouvelles opportunités d’exploration à l’échelle mondiale".

* Le gouvernement procède actuellement à une révision approfondie de son cadre juridique et fiscal régissant les activités pétrolières en amont.

* S’exprimant cette semaine lors d’une conférence sur l’énergie à Accra, le ministre de l’Énergie, John Jinapor, a indiqué aux délégués que parmi les réformes proposées figurait la réduction de la participation initiale de la GNPC dans les projets en amont — qui n’entraîne aucune obligation financière — de 15 % à 10 %.

* Parmi les autres mesures figurent la mise en place d’un régime fiscal simplifié et l’adoption d’un traitement différencié des redevances en fonction de la profondeur des eaux.

* La production de pétrole brut du Ghana est passée d'un pic de 71,44 millions de barils en 2019 à 48,25 millions de barils en 2024, selon l'Administration américaine du commerce international.

* Toutefois, les nouveaux investissements majeurs dans les gisements Jubilee et TEN annoncés par Kosmos Energy KOS.N et ses partenaires, notamment Tullow Oil TLW.L , pourraient financer le forage de jusqu’à 20 nouveaux puits et stimuler la production de pétrole et de gaz.