Chevron et l'Irak conviennent de négociations exclusives sur le gisement pétrolier de West Qurna 2

Chevron aura des droits de négociation exclusifs pour West Qurna 2 pendant un an

L'Irak a nationalisé un champ pétrolier après les sanctions américaines contre Lukoil

L'expansion de Chevron en Irak fait suite à l'acquisition de Hess pour 53 milliards de dollars

(Mise à jour avec la déclaration du bureau du premier ministre irakien, ajout de détails et d'informations sur les opérations de Chevron en Irak) par Stephanie Kelly et Ahmed Rasheed

Chevron CVX.N a entamé des négociations exclusives avec l'Irak concernant le gisement pétrolier géant de West Qurna 2, se rapprochant ainsi de l'acquisition du gisement de la société pétrolière russe Lukoil

LKOH.MM , qui a été sanctionnée.

Les négociations, qui, selon Chevron, comprendront l'échange de données confidentielles, pourraient permettre à la major pétrolière américaine d'étendre sa présence en Irak après que le pays a décidé de nationaliser le champ West Qurna 2 et de se défaire de la participation de Lukoil dans le projet.

L'Irak a nationalisé le champ le mois dernier après que les États-Unis ont imposé des sanctions à Lukoil pour faire pression sur la Russie afin qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine .

DROITS DE NÉGOCIATION EXCLUSIFS POUR UN AN

Le bureau du premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a confirmé la signature de l'accord entre Chevron et la Basra Oil Company.

L'accord entre BOC, Lukoil et Chevron prévoit le transfert temporaire du contrat West Qurna 2 à BOC, qui le cédera ensuite à Chevron une fois que les termes du nouveau contrat auront été convenus, a déclaré le bureau d'al-Sudani dans un communiqué.

Chevron disposera de droits de négociation exclusifs pendant un an, a précisé le bureau de M. al-Sudani.

Le Conseil des ministres irakien doit approuver les accords, et certaines étapes dépendent d'autres approbations, notamment de l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis, a déclaré Chevron.

Des conditions économiques compétitives seront essentielles pour les négociations à venir, a ajouté Chevron.

RÈGLEMENT À L'AMIABLE" AVEC LUKOIL

Le cabinet irakien a approuvé la semaine dernière un "accord à l'amiable" avec Lukoil concernant le transfert des opérations du champ pétrolifère à BOC. Lukoil a jusqu'au 28 février pour vendre ses actifs dans le cadre des sanctions.

West Qurna, l'un des plus grands champs pétrolifères du monde, représente environ 0,5 % de l'offre mondiale de pétrole et près de 10 % de la production irakienne.

Un accord pour Chevron dans West Qurna 2 marquerait une nouvelle avancée de la major pétrolière américaine en Irak.

Elle a accepté de développer plusieurs champs dans le pays dans le cadre d'une expansion internationale depuis qu'elle a conclu un accord pour acquérir le producteur de pétrole américain Hess pour 53 milliards de dollars en 2025.