 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chevron et l'Irak conviennent de négociations exclusives sur le gisement pétrolier de West Qurna 2
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chevron aura des droits de négociation exclusifs pour West Qurna 2 pendant un an

*

L'Irak a nationalisé un champ pétrolier après les sanctions américaines contre Lukoil

*

L'expansion de Chevron en Irak fait suite à l'acquisition de Hess pour 53 milliards de dollars

(Mise à jour avec la déclaration du bureau du premier ministre irakien, ajout de détails et d'informations sur les opérations de Chevron en Irak) par Stephanie Kelly et Ahmed Rasheed

Chevron CVX.N a entamé des négociations exclusives avec l'Irak concernant le gisement pétrolier géant de West Qurna 2, se rapprochant ainsi de l'acquisition du gisement de la société pétrolière russe Lukoil

LKOH.MM , qui a été sanctionnée.

Les négociations, qui, selon Chevron, comprendront l'échange de données confidentielles, pourraient permettre à la major pétrolière américaine d'étendre sa présence en Irak après que le pays a décidé de nationaliser le champ West Qurna 2 et de se défaire de la participation de Lukoil dans le projet.

L'Irak a nationalisé le champ le mois dernier après que les États-Unis ont imposé des sanctions à Lukoil pour faire pression sur la Russie afin qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine .

DROITS DE NÉGOCIATION EXCLUSIFS POUR UN AN

Le bureau du premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a confirmé la signature de l'accord entre Chevron et la Basra Oil Company.

L'accord entre BOC, Lukoil et Chevron prévoit le transfert temporaire du contrat West Qurna 2 à BOC, qui le cédera ensuite à Chevron une fois que les termes du nouveau contrat auront été convenus, a déclaré le bureau d'al-Sudani dans un communiqué.

Chevron disposera de droits de négociation exclusifs pendant un an, a précisé le bureau de M. al-Sudani.

Le Conseil des ministres irakien doit approuver les accords, et certaines étapes dépendent d'autres approbations, notamment de l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis, a déclaré Chevron.

Des conditions économiques compétitives seront essentielles pour les négociations à venir, a ajouté Chevron.

RÈGLEMENT À L'AMIABLE" AVEC LUKOIL

Le cabinet irakien a approuvé la semaine dernière un "accord à l'amiable" avec Lukoil concernant le transfert des opérations du champ pétrolifère à BOC. Lukoil a jusqu'au 28 février pour vendre ses actifs dans le cadre des sanctions.

West Qurna, l'un des plus grands champs pétrolifères du monde, représente environ 0,5 % de l'offre mondiale de pétrole et près de 10 % de la production irakienne.

Un accord pour Chevron dans West Qurna 2 marquerait une nouvelle avancée de la major pétrolière américaine en Irak.

Elle a accepté de développer plusieurs champs dans le pays dans le cadre d'une expansion internationale depuis qu'elle a conclu un accord pour acquérir le producteur de pétrole américain Hess pour 53 milliards de dollars en 2025.

Valeurs associées

CHEVRON
183,950 USD NYSE -0,48%
Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,53 USD Ice Europ -0,21%
Pétrole WTI
66,26 USD Ice Europ -0,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank