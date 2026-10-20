Chevron et l'Égypte signent un accord fiscal concernant le gisement de gaz d'Aphrodite

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L'Égypte et le géant pétrolier américain Chevron CVX.N , opérateur du gisement de gaz Aphrodite à Chypre, ont paraphé mardi un accord définissant les conditions financières et commerciales du raccordement prévu entre ce gisement et les infrastructures gazières égyptiennes, a indiqué le ministère égyptien du Pétrole dans un communiqué.

* Cet accord constitue une nouvelle étape vers le développement d’Aphrodite, qui en est actuellement au stade des études d’ingénierie préliminaires et de la conception, en vue d’une éventuelle décision finale d’investissement, a déclaré un porte-parole de Chevron.

* Le ministère égyptien du Pétrole a indiqué que le raccordement prévu permettrait d’acheminer le gaz d’Aphrodite vers l’Égypte pour une utilisation domestique ou pour être traité et liquéfié en vue de son exportation, en fonction de la demande du marché et de la rentabilité du projet.

* Cet accord fait suite à un protocole d’accord contraignant d’une durée de 15 ans, signé en avril entre les partenaires d’Aphrodite et l’Egyptian Natural Gas Holding Company, portant sur la vente de la totalité du gaz récupérable dans le gisement.

* L’Égypte et Chypre ont signé en mars un accord-cadre de coopération gazière, ouvrant la voie au transport du gaz chypriote vers l’Égypte, qui dispose d’installations d’exportation de gaz naturel liquéfié et cherche à renforcer son rôle de plaque tournante énergétique régionale.

* Chevron est l’opérateur du projet Aphrodite, avec une participation de 35%, aux côtés de Shell SHEL.L , qui détient 35%, et de la société israélienne NewMed Energy NWMDp.TA , avec 30%.

* Shell SHEL.L a convenu en juillet de céder sa filiale chypriote, y compris sa participation dans Aphrodite, à la société hongroise MOL MOLB.B, , sous réserve des autorisations et autres conditions de clôture.

* Le ministre chypriote de l’Énergie, Michael Damianos, a déclaré que le raccordement des ressources gazières chypriotes aux infrastructures égyptiennes constituerait un modèle concret d’intégration énergétique régionale.

* M. Damianos a précisé que le gisement chypriote de Cronos devrait utiliser les installations associées au gisement égyptien de Zohr et à l'usine de gaz naturel liquéfié de Damiette pour l'exportation vers l'Europe, tandis que le gaz d'Aphrodite devrait être acheminé vers l'Égypte pour contribuer à répondre à la demande intérieure.