 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chevron et l'Égypte signent un accord fiscal concernant le gisement de gaz d'Aphrodite
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 15:33

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Égypte et le géant pétrolier américain Chevron CVX.N , opérateur du gisement de gaz Aphrodite à Chypre, ont paraphé mardi un accord définissant les conditions financières et commerciales du raccordement prévu entre ce gisement et les infrastructures gazières égyptiennes, a indiqué le ministère égyptien du Pétrole dans un communiqué.

* Cet accord constitue une nouvelle étape vers le développement d’Aphrodite, qui en est actuellement au stade des études d’ingénierie préliminaires et de la conception, en vue d’une éventuelle décision finale d’investissement, a déclaré un porte-parole de Chevron.

* Le ministère égyptien du Pétrole a indiqué que le raccordement prévu permettrait d’acheminer le gaz d’Aphrodite vers l’Égypte pour une utilisation domestique ou pour être traité et liquéfié en vue de son exportation, en fonction de la demande du marché et de la rentabilité du projet.

* Cet accord fait suite à un protocole d’accord contraignant d’une durée de 15 ans, signé en avril entre les partenaires d’Aphrodite et l’Egyptian Natural Gas Holding Company, portant sur la vente de la totalité du gaz récupérable dans le gisement.

* L’Égypte et Chypre ont signé en mars un accord-cadre de coopération gazière, ouvrant la voie au transport du gaz chypriote vers l’Égypte, qui dispose d’installations d’exportation de gaz naturel liquéfié et cherche à renforcer son rôle de plaque tournante énergétique régionale.

* Chevron est l’opérateur du projet Aphrodite, avec une participation de 35%, aux côtés de Shell SHEL.L , qui détient 35%, et de la société israélienne NewMed Energy NWMDp.TA , avec 30%.

* Shell SHEL.L a convenu en juillet de céder sa filiale chypriote, y compris sa participation dans Aphrodite, à la société hongroise MOL MOLB.B, , sous réserve des autorisations et autres conditions de clôture.

* Le ministre chypriote de l’Énergie, Michael Damianos, a déclaré que le raccordement des ressources gazières chypriotes aux infrastructures égyptiennes constituerait un modèle concret d’intégration énergétique régionale.

* M. Damianos a précisé que le gisement chypriote de Cronos devrait utiliser les installations associées au gisement égyptien de Zohr et à l'usine de gaz naturel liquéfié de Damiette pour l'exportation vers l'Europe, tandis que le gaz d'Aphrodite devrait être acheminé vers l'Égypte pour contribuer à répondre à la demande intérieure.

Valeurs associées

CHEVRON
224,620 USD NYSE +0,08%
Gaz naturel
3,06 USD NYMEX 0,00%
MOL A
81,220 EUR XETRA 0,00%
NEWMED ENERGY
5,1000 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
107,92 USD Ice Europ -1,15%
Pétrole WTI
97,30 USD Ice Europ -6,01%
SHELL
3 926,500 GBX LSE -0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 863,39 -0,06%
Pétrole Brent
105,97 -2,94%
TOTALENERGIES
79,71 -1,02%
SOITEC
124,55 -3,04%
BIOPHYTIS
0,032 -18,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank