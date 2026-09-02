Chevron et ENI signent des accords pour l'extension de grands projets pétroliers au Venezuela

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(Reformulation du premier paragraphe après la signature des contrats, ajout de citations des **directeurs généraux** d'ENI et de Chevron, ajout de contexte, suppression des informations générales)

* La plupart des accords portent sur des extensions de projets qui faisaient l’objet de négociations cette année

* Chevron va investir plus de 7 milliards de dollars pour doubler sa production de pétrole et la porter à 600 000 barils par jour d’ici cinq ans

* ENI étend ses activités à la zone Junin 5 dans la ceinture de l’Orénoque

par Timothy Gardner et Vivian Sequera

Les producteurs d’énergie américains Chevron CVX.N et l’italien ENI ENI.MI ont signé mercredi des accords clés avec le Venezuela, s’engageant à mener d’importants projets d’extension pétrolière visant à stimuler la production de ce pays membre de l’OPEP, ont déclaré des responsables gouvernementaux et des dirigeants d’entreprise.

Ces accords ne sont pas liés à l’accord controversé entre Caracas et Washington , qui accorde aux États-Unis l’accès à 17 grands gisements pétroliers. La plupart de ces accords concernent des extensions de projets qui faisaient l’objet de négociations avec le ministère vénézuélien du Pétrole et la compagnie pétrolière d’État PDVSA, dans le cadre de la révision de dizaines de contrats énergétiques selon de nouvelles conditions, conformément à une réforme pétrolière de grande envergure approuvée en janvier.

Ces signatures constituent néanmoins le dernier effort en date des entreprises privées, présentes de longue date au Venezuela, pour contribuer à relancer son industrie pétrolière en difficulté, qui produit actuellement environ 1,25 million de barils par jour (bpd), un chiffre bien en deçà de son pic de 3 millions de bpd atteint à la fin des années 1990.

"Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas seulement de signer des documents, nous avons besoin de barils", a déclaré Claudio Descalzi, directeur général d’ENI, lors de l’événement qui s’est tenu au palais présidentiel de Miraflores, à Caracas.

La plupart des grandes compagnies pétrolières ont évité de réaliser des investissements majeurs dans le pays pendant des années, se retirant après la nationalisation de 2007. Le secteur a également connu des difficultés en raison du manque d’investissements, d’une mauvaise gestion et des sanctions imposées par les États-Unis, qui mènent désormais un plan d’investissement de 100 milliards de dollars qui, selon les responsables, permettra de doubler la production dans les années à venir.

"Mike Wirth, directeur général de Chevron, a déclaré que l’entreprise s’engageait non seulement à mener à bien ces projets, mais aussi à s’appuyer sur un siècle de progrès. La société a maintenu une présence constante au Venezuela, même après le départ d’autres grands groupes pétroliers suite à la saisie d’actifs sous l’ancien président Hugo Chávez."

Parmi les autres entreprises ayantsigné des accords mercredi figurent la société d'électricité GE Vernova GEV.N , l'entreprise énergétique Primavera et la société de services pétroliers Aspect, basée à Denver.