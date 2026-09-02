Chevron et Eni s'engagent à développer leurs projets pétroliers au Venezuela sous le regard des États-Unis

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(Réécriture du paragraphe 1, ajout de citations de Wright et Rodriguez tout au long du texte, modification du titre)

* La plupart des accords prévoient des extensions de projets qui ont fait l’objet de négociations cette année

* Chevron va investir plus de 7 milliards de dollars pour doubler sa production de pétrole et la porter à 600 000 barils par jour d’ici cinq ans

* Eni s'étend à la zone de pétrole lourd Junin 5 dans la ceinture de l'Orénoque

par Timothy Gardner et Vivian Sequera

L'américain Chevron CVX.N , l'italien Eni ENI.MI et d'autres producteurs d'énergie étrangers se sont engagés mercredi à mener d'importants projets d'extension visant à augmenter la production pétrolière au Venezuela , lors d'une cérémonie de signature à Caracas présidée par la présidente par intérim Delcy Rodriguez et le secrétaire américain à l'Énergie Chris Wright.

Ces accords sont distincts d’un accord controversé entre Caracas et Washington récemment dévoilé, qui accorde aux États-Unis l’accès à 17 gisements pétroliers. La plupart des accords annoncés mercredi concernent des extensions de projets qui faisaient l’objet de négociations avec le ministère vénézuélien du Pétrole et la compagnie pétrolière d’État PDVSA, dans le cadre de la révision de dizaines de contrats énergétiques selon de nouvelles conditions, en vertu d’une réforme pétrolière de grande envergure approuvée en janvier.

Ces signatures constituent néanmoins la dernière initiative en date des entreprises privées présentes de longue date au Venezuela pour aider le pays à relancer son industrie pétrolière en difficulté, qui produit actuellement environ 1,25 million de barils par jour, un chiffre bien en deçà du pic de 3 millions de barils par jour atteint à la fin des années 1990.

La plupart des grands groupes pétroliers ont évité tout investissement majeur dans le pays depuis des années, s’étant retirés après la nationalisation de 2007. Le secteur a également connu des difficultés en raison du manque d’investissements, d’une mauvaise gestion et des sanctions imposées par les États-Unis, qui mènent désormais un plan d’investissement de 100 milliards de dollars qui, selon les responsables, permettra de doubler la production vénézuélienne dans les années à venir.

« Nous essayons de travailler à ce que j’appelle la “vitesse Trump”. Le président (Donald) Trump ne voulait pas d’une simple impulsion ou d’une lente évolution dans une direction positive. Il souhaitait voir une transformation aussi rapide que possible au Venezuela », a déclaré M. Wright.

Mike Wirth, directeur général de Chevron, et Claudio Descalzi, directeur général d’Eni, se sont également rendus au Venezuela pour la signature. Il s’agissait de la première visite de M. Wirth dans ce pays d’Amérique du Sud, où Chevron a maintenu une présence constante, même après le départ d’autres géants pétroliers suite à la saisie d’actifs sous l’ancien président Hugo Chávez.

Chevron prévoit d’investir plus de 7 milliards de dollars pour doubler sa production dans le pays et la porter à environ 600 000 barils par jour au cours des cinq prochaines années, dans le cadre de sa stratégie visant à développer ses coentreprises avec PDVSA.

Par ailleurs, GE Vernova GEV.N a signé un accord de partenariat dans le secteur de l'électricité, que M. Rodriguez a particulièrement mis en avant en raison des difficultés rencontrées par le pays face à un important déficit électrique qui prive les foyers d'électricité pendant des heures et paralyse des industries clés.

L’homme d’affaires vénézuélien Alejandro Betancourt n’était pas présent à la cérémonie, quelques jours après que sa société NABEP eut signé un accord distinct avec Washington pour obtenir l’accès à un cinquième des réserves pétrolières du Venezuela.

DES INVESTISSEMENTS DE GRANDE AMPLEUR

Eni, qui partage un projet gazier offshore avec Repsol

REP.MC et un projet pétrolier en eaux peu profondes avec PDVSA, va étendre ses activités au vaste gisement de pétrole lourd Junin 5, situé dans la ceinture de l’Orénoque, où elle prévoit d’investir 1,5 milliard de dollars, selon des sources du secteur.

Dans le cadre de cet accord, la coentreprise actuelle d’Eni avec PDVSA sera transformée en un contrat de partage de production d’une durée de 25 ans, a indiqué la société dans un communiqué.

«Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas seulement de signer des documents, nous avons besoin de barils», a déclaré M. Descalzi lors de l’événement.

Junín 5 produit actuellement environ 12 000 barils par jour, a précisé Eni dans son communiqué. L’objectif de production pétrolière pour l’ensemble de ses projets pétroliers est de 400 000 barils par jour d’ici la fin de la décennie.

Parmi les autres accords figurent un accord de développement de gisements pétroliers avec la société énergétique Primavera et un accord d’exploration avec la société de services pétroliers Aspect Holdings, basée à Denver.