 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chevron et Basra Oil Co vont échanger des données et entamer des négociations exclusives concernant West Qurna 2
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions, ajoute un contexte) par Stephanie Kelly

Chevron CVX.N a déclaré lundi avoir conclu des accords avec la société irakienne Basra Oil Company pour échanger des données confidentielles sur le gisement pétrolier géant de West Qurna 2 et pour permettre aux deux sociétés d'avoir des négociations exclusives autour du gisement.

Les accords doivent être approuvés par le Conseil des ministres irakien et certaines étapes sont subordonnées à d'autres approbations, notamment celle de l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis, a déclaré Chevron.

Le cabinet irakien a approuvé la semaine dernière un "accord à l'amiable" avec la société russe Lukoil LKOH.MM concernant le transfert des opérations du champ pétrolifère à BOC. Le mois dernier, l'Irak a nationalisé le champ pétrolifère après que les États-Unis ont imposé des sanctions à Lukoil pour faire pression sur la Russie afin qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine .

West Qurna, l'un des plus grands champs pétrolifères du monde, représente environ 0,5 % de l'offre mondiale de pétrole et près de 10 % de la production irakienne.

Lukoil a jusqu'au 28 février pour vendre ses actifs dans le cadre des sanctions américaines.

Valeurs associées

CHEVRON
183,950 USD NYSE -0,48%
Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,55 USD Ice Europ -0,18%
Pétrole WTI
66,26 USD Ice Europ -0,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • MANITOU : Les résistances sont proches
    MANITOU : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 23.02.2026 12:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Des membres de la Garde nationale et de l'armée mexicaines inspectent des véhicules suspectés d'avoir été incendiés par des membres d'un cartel sur la route entre Morelia et Patzcuaro, dans l'Etat de Michoacan, au Mexique, le 22 février 2026 ( AFP / Enrique CASTRO )
    Le Mexique secoué par les violences après l'élimination d'un chef de cartel
    information fournie par AFP 23.02.2026 12:35 

    Ecoles fermées, vols annulés: le Mexique est sur le qui-vive lundi, en proie à une vague de violences après la mort du chef d'un des plus gros cartels de la drogue du pays, tué dans une opération militaire réalisée avec le soutien des Etats-Unis. La présidente ... Lire la suite

  • Une personne marche dans les rues enneigées de New York le 22 février 2026, aux Etats-Unis ( AFP / ANGELA WEISS )
    Tempête historique dans le nord-est des États-Unis: 40 millions de personnes touchées, New York paralysée
    information fournie par AFP 23.02.2026 12:33 

    Plus de 40 millions de personnes du nord-est des États-Unis, du Maryland au Maine, affrontent lundi une tempête de neige exceptionnelle, qui a déjà presque paralysé la mégapole de New York. "La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 23.02.2026 12:25 

    (Actualisé avec Domino's Pizza, Honeywell, Merck, Gilead Sciences, Arcellx, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank