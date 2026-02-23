Chevron et Basra Oil Co vont échanger des données et entamer des négociations exclusives concernant West Qurna 2

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions, ajoute un contexte) par Stephanie Kelly

Chevron CVX.N a déclaré lundi avoir conclu des accords avec la société irakienne Basra Oil Company pour échanger des données confidentielles sur le gisement pétrolier géant de West Qurna 2 et pour permettre aux deux sociétés d'avoir des négociations exclusives autour du gisement.

Les accords doivent être approuvés par le Conseil des ministres irakien et certaines étapes sont subordonnées à d'autres approbations, notamment celle de l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis, a déclaré Chevron.

Le cabinet irakien a approuvé la semaine dernière un "accord à l'amiable" avec la société russe Lukoil LKOH.MM concernant le transfert des opérations du champ pétrolifère à BOC. Le mois dernier, l'Irak a nationalisé le champ pétrolifère après que les États-Unis ont imposé des sanctions à Lukoil pour faire pression sur la Russie afin qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine .

West Qurna, l'un des plus grands champs pétrolifères du monde, représente environ 0,5 % de l'offre mondiale de pétrole et près de 10 % de la production irakienne.

Lukoil a jusqu'au 28 février pour vendre ses actifs dans le cadre des sanctions américaines.