Chevron estime que les arrêts de production pourraient faire baisser la production du quatrième trimestre de 225.000 barils équivalent pétrole par jour

Le géant pétrolier américain Chevron CVX.N a déclaré vendredi que les opérations de maintenance et les arrêts de production devraient entraîner une baisse de sa production en amont de 175 000 à 225 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd) au quatrième trimestre.

La société a également indiqué que les perturbations survenues au cours du quatrième trimestre devraient peser sur les résultats de son activité aval à hauteur de 400 à 500 millions de dollars.

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