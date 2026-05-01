Chevron en hausse après un bénéfice au premier trimestre supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action du géant pétrolier Chevron CVX.N progresse de 1,5 % à 196,17 dollars avant l'ouverture du marché

** La société dépasse les estimations des analystes concernant son bénéfice du premier trimestre, grâce à la hausse des prix du pétrole

** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,41 dollar par action, contre une estimation moyenne des analystes de 95 cents par action – données compilées par LSEG

** Le segment amont de CVX génère 3,9 milliards de dollars de bénéfices pour le trimestre considéré, soit une hausse de 4 % en glissement annuel

** Toutefois, le résultat net recule à 2,2 milliards de dollars, contre 3,5 milliards un an plus tôt

** Les activités en aval enregistrent une perte de 817 millions de dollars, contre un bénéfice de 325 millions de dollars l'année dernière

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 26,8 % depuis le début de l'année