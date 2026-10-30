Chevron dépasse les attentes au T3 avec la hausse du bénéfice de l'aval

Chevron CVX.N a annoncé vendredi des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, les marges de raffinage ayant grimpé en flèche dans le contexte de la guerre américano-israélienne menée contre l'Iran et du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Le résultat ajusté s'est élevé à 10,4 milliards de dollars (9,29 milliards d'euros), soit 5,28 dollars par action, en hausse de 185% sur un an et au-dessus du consensus, établi à 4,89 dollars selon les données de LSEG.

Le résultat de l'amont s'est élevé à 5,7 milliards de dollars, en chute de 30% par rapport aux trois mois précédents, en partie à cause de la baisse des cours du pétrole.

Le résultat de l'aval est ressorti à 4,9 milliards de dollars, un niveau légèrement supérieur à celui du deuxième trimestre.

Les raffineries de Chevron ont atteint un volume record de traitement de pétrole brut américain, dépassant le million de barils par jour au cours du trimestre, tandis que les rendements en diesel et en kérosène ont augmenté de plus de 10%.

Ce trimestre comprenait un mois de production au Venezuela, après que Chevron a adopté la méthode de la mise en équivalence pour ses activités dans ce pays, à la suite d'une amélioration des conditions fiscales.

La production vénézuélienne a affiché un flux de trésorerie disponible positif et des coûts totaux inférieurs à 20 dollars le baril, a indiqué la société.

Chevron a produit 3,98 millions de barils équivalent pétrole par jour (bep/j), soit une baisse de 2% par rapport au trimestre précédent.

Le flux de trésorerie disponible ajusté s'est élevé à 14,2 milliards de dollars, soit le double du niveau enregistré à la même période l'année dernière.

Au cours du troisième trimestre, la société a versé 3,5 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 2,5 milliards de dollars d'actions.

À la fin du troisième trimestre, la dette nette s'est élevée à 20,7 milliards de dollars, contre 34,5 milliards à la fin de l'année 2025.

(Sheila Dang à Houston; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)