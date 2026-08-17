Chevron découvre du pétrole et du condensat de gaz au large des côtes de l'Angola

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Chevron CVX.N a annoncé lundi avoir découvert du pétrole et du condensat de gaz dans un puits d'exploration du bloc 0, au large des côtes de l'Angola, renforçant ainsi sa volonté d'accroître sa production en Afrique subsaharienne grâce à une exploration axée sur les infrastructures.

L'Afrique occidentale et l'Afrique australe font partie des régions qui suscitent un regain d'intérêt alors que la croissance de la production de schiste aux États-Unis atteint son plafond. L'Angola, deuxième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, a adopté fin 2024 un décret présidentiel comprenant des réformes et des baisses d'impôts visant à rendre les blocs matures plus attractifs pour les investisseurs et à stimuler l'exploration.

Le puits situé dans le bassin du Bas-Congo, en Angola, a rencontré une colonne de pétrole et de condensats de gaz dépassant 600 mètres dans le réservoir de Pinda, dont plus de 90 mètres de couche productive nette dans ce que Chevron a qualifié de roche de haute qualité.

Le bloc 0 est exploité par Cabinda Gulf Oil, une filiale de Chevron, qui détient une participation de 39,2 %. Sonangol E&P détient une participation de 41 %, TotalEnergies de 10 % et Azule Energy de 9,8 %.

Chevron est présent en Angola depuis les années 1930 et détient une participation opérationnelle dans deux concessions: le bloc 0, au large de la province de Cabinda, et le bloc 14, en eaux profondes.

Le géant de l’énergie a déclaré que cette découverte s’inscrit dans la continuité d’un programme d’exploration fructueux en Afrique subsaharienne, où il produit environ 300.000 barils équivalent-pétrole nets par jour.

La société prévoit d’évaluer si cette découverte peut être reliée à des installations existantes situées à proximité afin de réduire les coûts et d’accélérer la production.

Chevron a étendu son périmètre d’activité dans la région au cours de l’année écoulée, en acquérant des blocs offshore au Nigeria et en obtenant des participations en Guinée-Bissau et en Guinée équatoriale.

Elle explore également plusieurs blocs angolais et prévoit un programme de forage de plusieurs puits dans toute la région, notamment le puits Nabba-1X en Namibie, bien avant la fin de l’année.