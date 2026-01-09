Chevron déclare qu'elle s'engage à poursuivre ses investissements au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un dirigeant de Chevron CVX.N a déclaré vendredi que la société s'engageait à poursuivre ses investissements dans le pétrole vénézuélien.
Les commentaires ont été faits lors d'une réunion à la Maison Blanche avec Trump.
