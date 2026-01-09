 Aller au contenu principal
Chevron déclare qu'elle s'engage à poursuivre ses investissements au Venezuela
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 21:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un dirigeant de Chevron CVX.N a déclaré vendredi que la société s'engageait à poursuivre ses investissements dans le pétrole vénézuélien.

Les commentaires ont été faits lors d'une réunion à la Maison Blanche avec Trump.

Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
162,240 USD NYSE +1,88%
CONOCOPHILLIPS
97,780 USD NYSE -0,96%
EXXON MOBIL
124,505 USD NYSE +1,30%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
32,572 USD NYSE +1,23%
Pétrole Brent
63,04 USD Ice Europ +0,54%
Pétrole WTI
58,81 USD Ice Europ +0,74%
VALERO ENERGY
185,970 USD NYSE -2,82%
