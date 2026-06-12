Chevron continue d'étudier de nouvelles opportunités au Moyen-Orient, selon son directeur général

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“Chevron CVX.N continue d'étudier de nouvelles opportunités au Moyen-Orient et pourrait renforcer sa présence dans la région à l'avenir”, a déclaré vendredi Mike Wirth, directeur général de la société.

Les conditions d'investissement dans la région sont meilleures qu'elles ne l'ont été par le passé, a déclaré Wirth, ajoutant que le Moyen-Orient représente actuellement environ 5% de la production de Chevron.

“Les pays de la région se sont montrés disposés à mener des négociations offrant ce que nous considérons comme un juste équilibre en termes de rendement pour les investisseurs. Nous avons donc conclu plusieurs accords au cours des deux dernières années et sommes en pourparlers avec d’autres”, a déclaré Wirth lors d’un événement à Houston.