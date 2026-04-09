Chevron Australia rétablit l'approvisionnement en gaz domestique après les dégâts causés par un cyclone

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Chevron Australia CVX.N a déclaré jeudi qu'il avait entièrement repris la fourniture de gaz domestique aux clients d'Australie occidentale, tandis que la production de gaz naturel liquéfié est progressivement rétablie dans son installation de Wheatstone après les dommages causés par le cyclone le mois dernier.

Voici quelques détails:

* Fin mars, Chevron a déclaré qu'il était peu probable que Wheatstone retrouve sa pleine production avant plusieurs semaines, après avoir subi d'importants dégâts causés par le cyclone tropical Narelle .

* Jeudi, la société a déclaré que l'approvisionnement en gaz domestique avait été entièrement rétabli pour ses clients d'Australie occidentale après des activités de démarrage réussies pendant le week-end de Pâques.

* La production de GNLa augmenté au fur et à mesure de l'avancement des travaux de réparation, notamment le remplacement de plusieurs centaines d'échangeurs de chaleur refroidis par air, connus sous le nom de ventilateurs à ailettes.

* Chevron Australia a déclaré que la production de GNL avait atteint environ50 % de sa capacité après qu'un des deux trains de production de GNL de Wheatstone a commencé à fonctionner à plein régime pendant la nuit.

* Des réparations sont toujours en cours sur le second train de production.

* Le projet de GNL de Wheatstone , qui comporte deux trains, produit 8,9 millions de tonnes par an, dont environ 15 % sont réservés au marché intérieur.