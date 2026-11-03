Chevron : après un bond des bénéfices, Goldman Sachs reste à l'achat

Goldman Sachs confirme sa recommandation d'achat sur l'action Chevron, avec un objectif de cours réévalué à 256 dollars contre 241 USD auparavant. Il représente un potentiel de gain d'environ 12% par rapport aux niveaux actuels.

La banque d'affaires salue le nouveau trimestre très solide de Chevron tant sur le plan financier qu'opérationnel, surtout aux Etats-Unis, soutenu par la vigueur des activités américaines du groupe.

Vendredi dernier, le géant pétrogazier américain a publié de solides résultats au 3e trimestre. Son bénéfice net a bondi de 180% à 9,9 MdsUSD, profitant de marges de raffinage élevées, malgré une production mondiale en recul.

Le bénéfice des activités de raffinage et de distribution atteint 4,9 MdsUSD, contre 1,1 MdUSD un an auparavant. Aux Etats-Unis, les raffineries du groupe ont traité un volume record de 1,09 million de barils par jour. Leur taux d'utilisation approche 98%.

Par ailleurs, la production a dépassé les 2 millions de barils équivalent pétrole par jour, les raffineries ont tourné à un niveau record, et l'entreprise prévoit de diviser par deux ses coûts de transport dans le bassin de Bakken (importante formation géologique souterraine riche en hydrocarbures non conventionnels, située principalement dans le bassin de Williston au nord des Etats-Unis et au Canada).

Sur cette période, les flux de trésorerie générés par l'activité atteignent 16 MdsUSD, contre 9,4 MdsUSD un an plus tôt.

Des relais mondiaux et une rentabilité solide d'ici 2030

Pour Goldman Sachs, les perspectives à long terme de Chevron demeurent très solides : "L'activité principale tourne à plein régime aux Etats-Unis, au Kazakhstan, dans le golfe du Mexique, en Australie et au Guyana, avec d'excellents relais de croissance en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale. Grâce à une gestion stricte des dépenses et des investissements, l'entreprise devrait faire progresser ses bénéfices et son argent disponible de plus de 10% par an en moyenne d'ici 2030 (sur la base d'un baril de Brent à 70 USD)."

Risques géopolitiques et tassement des marges : les points de vigilance

Malgré ces signaux encourageants, Goldman Sachs tempère : "Certains investisseurs s'inquiètent toujours de l'exposition de la compagnie pétrolière américaine aux tensions géopolitiques et estiment limité l'impact des nouveaux projets d'exploration par rapport à la taille globale de l'entreprise. De plus, même si la direction reste confiante sur le raffinage à court terme, d'autres observateurs constatent déjà un tassement des marges."

A l'avenir, la banque d'investissement américaine restera très attentifs aux annonces de Chevron sur :

- les nouvelles explorations pétrolières

- la production de gaz et pétrole de schiste

- la rentabilité des raffineries

- les montants investis

- l'argent reversé aux actionnaires (dividendes et rachats d'actions)

- le déploiement concret de l'IA dans leurs activités