Chevron affirme que son pétrolier est en sécurité après l'incident survenu en mer Noire et que ses exportations ne sont pas affectées

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Chevron CVX.N a déclaré lundi avoir été informée d'un incident impliquant un navire se dirigeant vers les installations de chargement du Caspian Pipeline Consortium, situées près du port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire, et a précisé que l'équipage était sain et sauf, tandis que les exportations en provenance du Kazakhstan n'avaient pas été affectées.

Des sources du secteur ont indiqué à Reuters que le pétrolier avait été attaqué par des drones.

“Tous les membres d’équipage sont sains et saufs, et le navire reste stable. Il fait route vers un port sûr, et nous coordonnons nos efforts avec l’armateur et les autorités compétentes”, a déclaré Chevron dans des commentaires envoyés par e-mail.

La société a ajouté que cela n’avait eu aucune incidence sur les opérations de sa coentreprise pétrolière TCO au Kazakhstan ni sur ses exportations.