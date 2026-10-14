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Chevron affirme que le projet gazier d'Aseng, en Guinée équatoriale, est en bonne voie pour une première production de gaz en 2028
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 13:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant pétrolier américain Chevron CVX.N est en bonne voie pour livrer le premier gaz issu de son projet gazier offshore d'Aseng, en Guinée équatoriale, en 2028, a déclaré mercredi un haut responsable de l'entreprise.

* Chevron a pris une décision finale d'investissement concernant ce projet de 690 millions de dollars plus tôt cette année et se dit “satisfait de son avancement”, a déclaré Jim Swartz, directeur général de Chevron pour le Nigeria et la région d'Afrique centrale, aux journalistes en marge d'une conférence sur l'énergie au Cap.

* La société prévoit d’acheminer une plate-forme de forage, probablement au début de l’année prochaine, afin de forer un puits de développement à Aseng et de réaliser le raccordement aux infrastructures existantes, a précisé Swartz

* “Nous prévoyons donc de produire le premier gaz en 2028”, a-t-il déclaré, ajoutant que la société prévoyait également de forer un puits d’exploration l’année prochaine à l’aide de la même plate-forme

* La société, qui a ajouté environ 70% de nouvelles superficies d’exploration à son portefeuille africain au cours des deux dernières années, examine également les données relatives à d’autres blocs prometteurs en Guinée équatoriale, a-t-il précisé

* En février, Chevron a réaffirmé son engagement en faveur du développement du projet gazier distinct “Yoyo-Yolanda” , qui recèle environ 2 500 milliards de pieds cubes de gaz et chevauche la frontière maritime entre la Guinée équatoriale et le Cameroun

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