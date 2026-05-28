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Chevron a déposé une demande d'acquisition d'un bloc offshore en Grèce, selon le ministère de l'Énergie
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 10:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute: Chevron devient opérateur, délai supplémentaire accordé pour l'évaluation sismique)

Le géant pétrolier américain Chevron CVX.N a déposé une demande officielle pour racheter une participation de 70 % à la société grecque Helleniq Energy

HEPr.AT dans un bloc offshore situé au sud-ouest de la Grèce, a annoncé jeudi le ministère grec de l'Énergie, une initiative qui renforcerait encore la présence des États-Unis en Méditerranée.

Une fois la demande approuvée, Chevron deviendra l'opérateur et dirigera la recherche de gaz dans le bloc 2, au sud-ouest de la mer Ionienne, Helleniq conservant 30 % des parts, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La Grèce envisage d'accorder à Chevron et Helleniq un délai supplémentaire pour évaluer les données sismiques recueillies dans la zone avant de se prononcer sur la réalisation de forages exploratoires, a ajouté le ministère.

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