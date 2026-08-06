Cheniere Energy revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel de base grâce à une forte demande de GNL

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* Cheniere relève ses prévisions d'Ebitda pour 2026 à une fourchette comprise entre 7,9 et 8,4 milliards de dollars

* La société a exporté 184 cargaisons de GNL au deuxième trimestre, soit une hausse de 19,4 % par rapport à la même période de l’année précédente

* Les dirigeants affirment que la demande mondiale de GNL reste forte, avec des expéditions record de GNL américain vers l'Asie au deuxième trimestre

(Rédaction entièrement remaniée avec des citations et des détails tirés de la conférence téléphonique sur les résultats) par Curtis Williams et Pranav Mathur

Cheniere Energy LNG.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de résultat annuel de base après avoir dépassé les attentes trimestrielles grâce à une forte demande de GNL et à une production élevée, ce qui a fait grimper son action de 3,5 % en début d'après-midi.

Le plus grand exportateur américain de GNL prévoit désormais un bénéfice de base ajusté compris entre 7,9 et 8,4 milliards de dollars en 2026, contre une projection antérieure de 7,25 à 7,75 milliards de dollars.

Le bénéfice de base ajusté de la société, basée à Houston, au Texas,s’est élevé à 1,8 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,72 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

“ Nous ne considérons pas ces résultats financiers comme ponctuels à l’avenir, une fois que les prix du GNL se seront stabilisés ”, a déclaré Zach Davis, directeur financier de la société, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

Il a ajouté que l’augmentation de la production compenserait toute baisse des marges, qui ont été gonflées par les perturbations actuelles au Moyen-Orient.

Cheniere a indiqué avoir exporté 184 cargaisons de GNL au cours du trimestre clos le 30 juin, soit une hausse de 19,4 % par rapport à l’année précédente. La société prévoit une augmentation de ses exportations l’année prochaine, car elle bénéficiera d’une année complète de production issue de ses projets d’extension, a précisé M. Davis.

En juin, Cheniere a reçu l’autorisation de la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) d’augmenter la capacité de production de GNL de ses projets “Corpus Christi Stage 3” et “CCL Midscale Trains 8 et 9” au Texas d’environ 5 millions de tonnes par an au total.

Cheniere a relevé la fourchette basse de ses prévisions de production pour l’ensemble de l’année de 52 millions à 53 millions de tonnes, tout en maintenant la fourchette haute à 54 millions.

L’EUROPE FACE À UN HIVER DIFFICILE

Anatol Feygin, directeur commercial de Cheniere, a déclaré que l’Europe se trouvait dans une situation très difficile à l’approche de l’hiver, ses niveaux de stockage de gaz naturel restant faibles. Il a ajouté que chaque mois supplémentaire de restriction des flux via le détroit d’Ormuz —conséquence de la guerre entre les États-Unis et l’Iran — pourrait réduire la capacité de stockage de la région d’environ cinq points de pourcentage.

Les perturbations au Moyen-Orient continuent d’affecter la production, mais M. Feygin a indiqué qu’il n’y avait pas eu de chute généralisée de la demande de GNL ,car la flexibilité de la Chine avait atténué une grande partie du choc d’offre , ajoutant qu’il ne s’attendait pas à ce que la Chine laisse ses niveaux de stockage de gaz naturel baisser autant que ceux de l’Europe.

Les livraisons de GNL américain vers l’Asie ont atteint un record trimestriel de 11 millions de tonnes métriques au deuxième trimestre, les exportateurs ayant cherché à tirer parti de prix supérieurs à ceux pratiqués en Europe, a déclaré M. Feygin.

Cheniere est en pourparlers avec des acheteurs potentiels et estime pouvoir encore obtenir entre 2,50 et 3 dollars par mmBtu au titre des frais de liquéfaction sur les nouveaux contrats, a déclaré M. Feygin, malgré la forte concurrence d’autres producteurs américains de GNL.