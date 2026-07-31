Cheniere confirme le décès d'un sous-traitant à l'usine de liquéfaction de Sabine Pass, en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires de Cheniere)
Un sous-traitant est décédé jeudi à la suite d'un incident survenu à l'usine de liquéfactionde Cheniere
LNG.N à Sabine Pass, dans la paroisse de Cameron, en Louisiane,a indiqué la société dans un communiqué publié vendredi. L'incident s'est produit vers 15 h 15 jeudiet « le sous-traitant est décédé après avoir été transporté à l'hôpital Christus Southeast Texas-St. Elizabeth, situé à proximité, à Beaumont, au Texas », a précisé la société. Une enquête sur les causes de l'incident est en cours, a ajouté Cheniere. La société n'a pas révélé l'identité du travailleur sous contrat ni fourni de détails sur l'incident.
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