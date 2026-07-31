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Cheniere annonce le décès d'un sous-traitant à la suite d'un incident survenu à l'usine de GNL de Sabine Pass, en Louisiane
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 17:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réaction du groupe Zachry au paragraphe 4)

Un sous-traitant est décédé jeudi à la suite d'un accident survenu à l'usine de liquéfaction de Sabine Pass, exploitée par Cheniere ( LNG.N ) dans la paroisse de Cameron, en Louisiane, a indiqué la société dans un communiqué publié vendredi.

L'incident s'est produit vers 15h15 jeudi et “le sous-traitant est décédé après avoir été transporté à l'hôpital Christus Southeast Texas-St. Elizabeth, situé à proximité, à Beaumont, au Texas”, a précisé la société.

Une enquête sur les causes de l’incident est en cours, a ajouté Cheniere. La société n’a pas révélé l’identité du sous-traitant ni fourni de détails sur l’incident.

La société de services industriels Zachry Group, employeur de l’ouvrier, a déclaré que l’employé était un agent d’entretien décédé à la suite d’un accident du travail survenu le 30 juillet et qu’elle apportait son soutien à l’enquête en cours.

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