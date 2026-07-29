Cheesecake Factory s'apprête à battre un nouveau record après avoir dépassé les prévisions au deuxième trimestre

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29 juillet - ** Les actions de la chaîne de restaurants The Cheesecake Factory CAKE.O ont progressé de 4,5 % à 93 dollars lors des échanges avant l'ouverture mercredi, après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street

** L'action CAKE a atteint mardi un plus haut historique intrajournalier à 89,22 dollars; depuis le début de l'année, le titre avait bondi de 76 % à la dernière clôture ** La société basée à Calabasas Hills, en Californie, a publié mardi en fin de journée un chiffre d’affaires de 1,03 milliard de dollars pour le deuxième trimestre et un BPA ajusté de 1,44 dollar, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient respectivement à 997,95 millions de dollars et 1,17 dollar, selon les données de LSEG

** Le chiffre d’affaires des restaurants comparables a progressé de 5,8 % en glissement annuel

** Le directeur général David Overton a déclaré que les ventes à périmètre constant et la fréquentation de l’entreprise avaient surpassé celles du secteur de la restauration décontractée dans son ensemble, ajoutant que la dynamique générée par l’innovation en matière de menus, les programmes de fidélité et les efforts marketing avait stimulé la performance du chiffre d’affaires

** CAKE a ouvert 4 nouveaux restaurants au deuxième trimestre et prévoit d’en ouvrir jusqu’à 26 au cours de l’exercice 2026

** Au moins huit sociétés de courtage relèvent leur objectif de cours: Morgan Stanley reclassifie le titre de « sous-pondérer » à « neutre » et relève son objectif de cours de 50 dollars à 80 dollars

** BofA Global Research relève son objectif de cours de 86 à 98 dollars, tandis que la Deutsche Bank le porte de 68 à 92 dollars

** Sur 21 sociétés de courtage, 4 attribuent à l'action la note “achat fort”, 16 la note “conserver” et 1 recommande la “vente”; le cours cible médian s'établit à 90 dollars, contre 67 dollars il y a un mois