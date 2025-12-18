Chaud ou froid ? Les performances des introductions en bourse américaines de 2025 qui ont fait couler beaucoup d'encre

(Ajout de nouvelles entrées, mise à jour des prix et changement de date) par Niket Nishant et Manya Saini

Les actions du géant du matériel médical Medline MDLN.O ont augmenté de 41 % par rapport à leur prix d'offre lors de leurs débuts très attendus à New York mercredi, clôturant ainsi une année faste pour les introductions en bourse aux États-Unis avec des volumes qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 2021.

Les nouvelles cotations ont fait un retour en force en 2025 après près de trois années d'activité morose, soutenues par les espoirs de réduction des taux et un contexte plus favorable aux transactions.

Les performances spectaculaires du premier jour de poids lourds tels que Circle CRCL.N et Figma FIG.N ont également renforcé le sentiment.

Selon les données de Dealogic, les introductions en bourse aux États-Unis ont levé près de 75,3 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit la plus grosse collecte depuis 2021.

CIRCLE INTERNET CRCL.N :

L'émetteur de stablecoins a levé 1,05 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse de grande envergure en juin, avec une valorisation de près de 18 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

Ses actions ont plus que doublé le premier jour, clôturant à environ 168 % au-dessus du prix d'introduction en bourse. L'action a gagné 20 % depuis lors.

COREWEAVE CRWV.O :

Les débuts de la société d'IA en nuage sur le Nasdaq ont été discrets en mars, mais l'action a bondi de 78 % malgré une ouverture près de 3 % en dessous de son prix d'offre.

La société soutenue par Nvidia NVDA.O a levé environ 1,5 milliard de dollars lors de son introduction en bourse pour une valorisation d'environ 23 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

FIGURE FIGR.O :

Les actions du prêteur blockchain ont commencé à se négocier 44% au-dessus de leur prix d'offre en septembre, et ont gagné 7,5% depuis lors.

STUBHUB STUB.N :

Le revendeur de billets a débuté à 8% au-dessus de son prix d'introduction en bourse en septembre, mais a effacé tous les gains pour clôturer la journée en baisse. Depuis, les actions ont chuté de 40 %.

FERMI FRMI.O :

Le fonds d'investissement immobilier pour les centres de données, cofondé par l'ancien secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, a commencé à se négocier en octobre à 19 % au-dessus du prix d'introduction en bourse, mais a perdu 61 % depuis lors.

BULLISH BLSH.N :

La société mère du site d'information sur les cryptomonnaies CoinDesk a revu à la hausse son introduction en bourse et a fixé un prix supérieur à la fourchette pour lever 1,11 milliard de dollars. L'action de la société a ouvert à plus du double du prix de l'introduction en bourse lors de ses débuts sur le NYSE en août, mais a depuis chuté de 53%.

FIREFLY AEROSPACE FLY.O :

La société de technologie spatiale soutenue par Northrop Grumman a augmenté le prix de son introduction en bourse et a dépassé la fourchette pour lever 868,3 millions de dollars. Son action a ouvert près de 56 % au-dessus du prix d'introduction sur le Nasdaq en août.

Cependant, mardi, l'action a clôturé près de 71 % en dessous du prix auquel elle avait débuté le jour de son introduction en bourse.

FIGMA FIG.N :

Le fabricant de logiciels de conception Figma a levé 1,22 milliard de dollars lors de son introduction en bourse en juillet et a terminé sa première journée sur le NYSE avec un gain spectaculaire de 250 %.

Ses actions se négocient aujourd'hui environ 58 % plus bas qu'à l'ouverture.

CHIME CHYM.O :

La société de technologie financière a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette prévue, levant 864 millions de dollars en juin.

L'action a ouvert 59% plus haut lors de l'introduction mais se négocie maintenant près de 43% en dessous du prix d'ouverture.

ETORO ETOR.O :

Le rival de Robinhood, eToro ETOR.O , a obtenu une évaluation de 5,64 milliards de dollars après que ses actions aient bondi de 34% lors de leurs débuts sur le Nasdaq en mai.

La plateforme d'échange d'actions et de crypto-monnaies a levé 620 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie. Son action a presque été divisée par deux depuis lors.

VENTURE GLOBAL LNG VG.N :

L'exportateur de gaz naturel liquéfié a levé 1,75 milliard de dollars lors de son offre en janvier, se contentant de près de la moitié de l'évaluation qu'il visait plus tôt.

Les actions de la société ont ouvert près de 4 % en dessous de leur prix d'introduction en bourse lors d'un début discret à la Bourse de New York. L'action a perdu 75 % de sa valeur.

SAILPOINT SAIL.O :

Les actions de la société de sécurité d'identité soutenue par Thoma Bravo se sont négociées sans changement lors de leurs débuts sur le Nasdaq en février, ce qui les a valorisées à 12,8 milliards de dollars. Depuis, l'action a perdu près de 8 %.

La société basée à Austin, au Texas, a levé 1,38 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie.

** Note: La performance des actions depuis le début est calculée sur la base de la transaction d'ouverture, sauf mention contraire ** Sources: Dépôts, LSEG, rapports de Reuters