Charwood: lancement d'une émission obligataire

(CercleFinance.com) - Charwood Energy annonce le lancement par sa filiale Charwood Innovation, d'une émission obligataire via LITA.co, plateforme de financement participatif de référence en investissement durable, pour un montant maximal fixé à 1,5 million d'euros.



Cette opération, destinée à accélérer le déploiement du premier centre d'innovation dédié à la pyrogazéification, sera garantie à hauteur de 75% par Charwood au travers d'une GAPD (garantie bancaire à première demande) et du nantissement de ses titres.



A l'issue d'une période de pré-collecte lancée ce 13 mai, les souscriptions ouvriront le 10 juin et clôtureront au plus tard le 15 juillet. L'émission porte sur des obligations offrant un taux d'intérêt annuel brut de 9%, avec un paiement des intérêts effectué semestriellement.





Valeurs associées CHARWOOD ENERGY 3,3200 EUR Euronext Paris +3,75%