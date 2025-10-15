Charwood Innovation, filiale de Charwood Energy, annonce le succès de son émission obligataire sur LITA.co pour un montant de 1,5 M€

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), acteur innovant de la transition énergétique par la biomasse, annonce aujourd’hui le succès de la levée de fonds de sa filiale Charwood Innovation réalisée sur Lita.co, plateforme de référence en investissement durable, pour un montant de 1,5 M€.



Adrien Haller, Président-directeur Général et fondateur de Charwood Energy déclare :



« Nous remercions vivement les investisseurs de la plateforme LITA.co qui nous accompagnent désormais pour accélérer le déploiement de nos solutions de pyrogazéification à destination des industriels et des collectivités locales. Le succès de cette opération illustre la valeur de notre modèle et la confiance placée dans notre stratégie. »